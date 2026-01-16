Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro arremetió contra Sara Uribe tras salir a la luz supuesto complot: "villana morronga"

Valentino Lázaro no se guardó nada y, fiel a su estilo directo, opinó sobre la jugada de Manuela Gómez y Sara Uribe antes de entrar a la competencia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Sara Uribe y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia.
Valentino Lázaro arremetió contra Sara Uribe. Foto | Canal RCN.

Han pasado exactamente cinco días desde que se abrieron las puertas de La casa de los famosos Colombia, un tiempo que para muchos ha sido suficiente para conocer las personalidades de sus compañeros y determinar cuál podría ser ese rol al interior de la competencia.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre sus compañeros de La casa de los famosos Colombia?

En conversación con Luisa Cortina, Valentino Lázaro habló sin filtro sobre lo que piensa de algunos personajes de la casa, puntualmente sobre Sara Uribe, esto luego de que se filtrara información sobre un supuesto complot que se formó entre los participantes, antes de ingresar a la competencia.

Frente a esto, Lázaro no dudó en señalar que Sara, es una "villana morronga", terminó que utilizóp para definirla, pues a su parecer, si está en su juego utilizar este complot para sacarlos uno a uno, pero ante los demás, quiere dar la impresión de no estar interesada en eliminar a nadie.

¿Se armó un complot en La casa de los famosos Colombia? Esto sucedió

Incluso, durante la gala, Valentino dio su opinión sobre el complot, que estaría liderado por Manuela Gómez, dejando ver que, contrario a lo que muchos creen que se trata de un movimiento inteligente, para él se trata de "algo mal hecho que salió pésimo".

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Valentino Lázaro sobre Sara Uribe. Foto | Canal RCN.

"Yo no me creo el cuento de que haya sido una alianza, bueno, sacando a Manuela, que me lo esperaría de ella, creo que las otras personas integrantes son muy morrongas, en especial Sara Uribe, siento que ellos sí serían capaz de hacer complot", señaló Lázaro.

Cabe señalar que esta estrategia que tenían planteada los participantes antes de su entrada a la casa más famosa del país, salió a la luz luego de que Johanna Fadul mencionara que existía un complot, situación que se abordó durante una entrevista que hizo Lorena Altamirano, en donde Manuela se mostró sorprendida de que ya lo supieran sus compañeros.

Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia.
La razón por la que Valentino Lázaro arremetió contra Sara Uribe. Foto | Canal RCN.

Tras quedar al descubierto la jugada de Gómez y otros participantes, habitantes de la casa han mostrado un poco de asombro, sin embargo, hay quienes dejaron ver que esta jugada no les causa sorpresa.

