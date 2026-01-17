Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Un inédito video de Yeison Jiménez y Jhon Alex Castaño salió a la luz: así fue el momento

Yeison Jiménez y Jhon Alex Castaño, además de colegas, eran grandes amigos y empezaron casi al mismo tiempo en la música.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Jhon Alex Castaño compartió en redes otro recuerdo junto a Yeison Jiménez.
Jhon Alex Castaño era uno de los mejores amigos de Yeison Jiménez. Fotos: RCN

Jhon Alex Castaño ha sido de los más dolidos con la repentina partida de Yeison Jiménez. Desde el momento que se confirmó la noticia, el intérprete de ‘Amanecí contento’ ha evidenciado su desazón pues, aparte de colega, Jiménez era uno de sus grandes amigos.

La noticia ha afectado tanto a Jhon Alex que ha vuelto a ingerir licor, incluso, una publicación en redes, en la que sostiene una botella de whisky, generó mucha alarma entre los cibernautas.

¿Cuál fue el video inédito que se conoció en redes sociales sobre Yeison Jiménez y Jhon Alex Castaño?

Pues bien, en redes sociales, Castaño mostró otro gran momento que compartió con Yeison y que guarda ahora como un verdadero tesoro.

La mencionada publicación muestra a Yeison y a Jhon Alex preparándose para jugar un partido de fútbol. La escena data del 2019 y evidencia la confianza y camaradería que existía entre los exponentes de la música urbana.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud 2021.
Yeison Jiménez murió mientras se dirigía a un concierto en Marinilla, Antioquia. Foto | Rodrigo Varela.

En la grabación, Jhon Alex pega sus tenis, por lo que Yeison dice jocosamente: “hagamos vaca para comprarle unos tenis”. Castaño, también en tono gracioso, asegura que los zapatos deportivos se los regaló James Rodríguez.

El intérprete de ‘De bar en bar’ reposteó esa publicación en redes y la acompañó con un emoticón de tristeza.


El artista nacido en Risaralda conocía como pocos a Yeison Jiménez. Ambos arrancaron casi al tiempo en la música, de hecho, el hombre de Manzanares le compuso una de sus canciones más reconocidas: ‘Amanecí contento’.

Los artistas del género popular tenían una estrecha relación y se apoyaban mutuamente. Una gran amistad los unía, pero ahora queda como legado la carrera que construyó el caldense.

¿Yeison Jiménez trabajó en Corabastos antes de triunfar como cantante?

Yeison Jiménez empezó de ceros y poco a poco escaló en la música. Antes de llenar escenarios como El Campín, Jiménez trabajó en Corabastos, donde llamó la atención por su personalidad y optimismo.

El hombre nacido en Manzanares vendía aguacates, aunque después empezó a comercializar otros productos. Mientras trabajaba en Abastos, construía su carrera como cantante. Un día recibió la oportunidad y desde entonces no paró de crecer.

Yeison Jiménez tuvo unos humildes inicios.
Yeison Jiménez soñó con ser cantante profesional, mientras trabajaba en Corabastos. Foto: RCN

Tras tener éxito con ‘Qué día es hoy’, su nombre empezó a tomar fuerza en el género. Posteriormente pudo “pegar” más canciones y le terminó dando un estilo propio al genero hasta convertirlo en música regional colombiana.

Yeison llegó a grabar con artistas de renombre como Jhonny Rivera, Jessi Uribe, Alzate y Pasabordo, pero su carrera aún no había llegado a su techo. Según se conoció, planeaba colaboraciones con artistas internacionales, uno de ellos, Carín León.

Los restos del fallecido cantante ya llegaron a un criadero de caballos que tenía en Fusagasugá y allí permanecerán, dado el amor y la pasión que tenía por los equinos.

