Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se volvió viral por cantar icónica canción

En redes sociales se hizo viral un video en el que la pequeña hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, Alana, sorprendió con su talento para el canto.

Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se hace viral al cantar un tema de Celine Dion. (Foto Oscar del pozo/AFP)

El video fue compartido por Georgina y rápidamente se convirtió en tendencia.

¿Cómo canta Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

En el clip se ve a la niña en el gimnasio mientras interpreta con entusiasmo una famosa canción “My Heart Will Go On” de Celine Dion.

La pequeña aparece concentrada siguiendo la letra y cantando a todo pulmón, lo que dejó a Georgina visiblemente orgullosa del talento de su hija.

Alana, quien tiene apenas 8 años, ha demostrado que la música es una de sus pasiones.

Además de cantar, estudia violín, lo que refleja el interés de la familia en fomentar su formación artística desde temprana edad.

Por otra parte, la atención también está puesta en los planes de boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez.

¿Cuándo es la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

La pareja no ha dado detalles específicos sobre la fecha, la hora o el lugar. Se especula que la ceremonia podría realizarse después del Mundial de la FIFA que se llevará a cabo entre junio y julio en México, Estados Unidos y Canadá.

Se espera que el evento sea lujoso y con invitados de primer nivel, acorde al estilo de vida que ambos han construido.

Hace unas semanas, la hermana de Alana, Bella, también sorprendió al aparecer en redes sociales posando como modelo para su mamá.

La pequeña se mostró segura frente a la cámara y generó una ola de comentarios en los que muchos seguidores destacaron que parecía tener la personalidad para dedicarse al mundo del modelaje desde temprana edad.

Cientos de mensajes resaltaron que tanto Alana como Bella son muy talentosas y se encaminan a tener una vida muy artística y rodeada de las cámaras.

En medio de la atención que despierta la familia de Cristiano y Georgina, también se suma el interés deportivo.

Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal tendrán un duelo histórico frente a la Selección Colombia de James Rodríguezy Luis Díaz en la fase de grupos del próximo Mundial.

Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en esta competencia y el partido tendrá un ingrediente especial: el reencuentro de James y Cristiano, quienes compartieron vestuario en el Real Madrid y dejaron grandes recuerdos en los fanáticos del fútbol.