Luisa Fernanda W deslumbró con estado físico y sorprendió al revelar cómo cuida su figura

La influenciadora Luisa Fernanda W habló de su estado físico y reveló parte de la fórmula que la mantiene tonificada.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Luisa Fernanda W revela el secreto.
Luisa Fernanda W revela el secreto para mantener su figura. (Foto Canal RCN)

Luisa Fernanda Wdeslumbró en redes sociales al presumir su estado físico y su figura.

Luisa Fernanda W confiesa.
Luisa Fernanda W confiesa que se está alimentando de manera saludable. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su estado físico?

A través de un video, Luisa confesó que está sorprendida por lo tonificado que está su cuerpo sin tener que hacer dietas.

Incluso dijo que viene de vacaciones por lo que no se cuidó mucho, sin embargo, expresó que se encuentra muy juiciosa con la alimentación.

Luisa Fernanda aseguró que aparte de estar comiendo delicioso lo está haciendo de manera consciente y saludable.

Además, dijo que es un compromiso que piensa mantener el resto del año.

“Estoy tan fit, estoy tan juiciosa. Comiendo tan delicioso, alimentándome super saludable y ojo, ¿ustedes creen que yo estoy haciendo dieta?”

¿Pipe Bueno estuvo presente en el homenaje de Yeison Jiménez?

Mientras Luisa Fernanda sigue enfocada en sus rutinas, a su pareja Pipe Bueno se le vio muy triste y conmovido en el homenaje de su colega Yeison Jiménez.

El cantante le dedicó unas emotivas palabras y le cantó con el alma, logrando que el público se estremeciera y coreara los temas.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno comenzaron el año disfrutando del mar y de unos días de descanso en un yate.

La pareja compartió con sus seguidores imágenes llenas de felicidad, mostrando la energía positiva con la que arrancaron el 2026.

Sin embargo, la repentina partida de Yeison Jiménez cambió los planes del cantante.

Por su parte, Luisa Fernanda W, ha enfrentado críticas y momentos de tensión con la opinión pública.

La influencer habló sobre las malas experiencias que tuvo al colaborar con algunas marcas, lo que afectó su imagen y la llevó a ser más selectiva con los compromisos que acepta.

Esa decisión, según explicó, responde a la necesidad de cuidar su reputación y de trabajar únicamente con proyectos que se alineen con sus valores y estándares.

Por otra parte, Luisa Fernanda W habló sobre sus intervenciones estéticas y explicó que cada procedimiento ha sido una decisión consciente y pensada para ella misma.

La creadora de contenido ha mencionado cambios en su nariz y en el área del busto, dejando claro que no se arrepiente de ninguna de estas intervenciones.

Luisa Fernanda W habló de su juicio.
Luisa Fernanda W habló de su juicio con las comidas. (Foto Canal RCN)
