¿Ha cambiado? Así lucía Ornella Sierra a los 16 años y sorprendió al revelar su sueño académico

La creadora de contenido Ornella Sierra compartió una serie de fotografías en sus redes sociales donde recordó cómo era su vida cuando tenía apenas 16 años.

Ornella Sierra mostró en redes sociales cómo lucía cuando tenía 16 años. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

¿Cómo recordó su adolescencia Ornella Sierra?

En las imágenes se aprecia a una Ornella adolescente que aún cursaba el colegio, posando con sus amigas, celebrando su grado de bachillerato y jugando con los filtros que en ese entonces estaban de moda.

La influenciadora confesó que en esa etapa su mayor preocupación era que la dejaran salir cada 15 días y hasta las 10 de la noche, mientras intentaba verse “cool” en cada selfie.

También reveló que ya hacía videos para YouTube y que se preparaba con disciplina para obtener un buen resultado en el ICFES, con la ilusión de estudiar medicina, aunque finalmente no fue aceptada.

Con nostalgia, Ornella aseguró que aquella niña jamás se imaginó lo lejos que llegaría.

“La Ornella del 2016 estaba terminando el colegio, viviendo su mejor vida como senior 2016, mi única preocupación era que me dejaran salir hasta las 10 de la noche cada 15 días (porque si salía un finde no salía el otro), “verme cool” usando los filtros de Snapchat, aprenderme esclava remix, hacer videos para YouTube que NADIE iba a ver y obviamente hacer un buen icfes porque quería estudiar medicina, pero adivinen ¿qué pasó? No me aceptaron y estoy segura que esa Ornella de 16 años no se imagina lo lejos que ha llegado ni todo lo bonito que ha vivido. Abrazito virtual para mí”, escribió Ornella Sierra en su publicación.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al ver las fotografías de Ornella Sierra cuando tenía 16 años?

Las declaraciones y fotografías generaron una ola de comentarios llenos de cariño.

Sus seguidores resaltaron la belleza que tenía desde entonces y coincidieron en que estaba destinada a dedicarse a las redes sociales y la televisión, más allá de la carrera que había escogido en ese momento.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez al lado del féretro en despedida privada

Muchos destacaron que su carisma ya se notaba en esas imágenes, y que el camino que eligió terminó siendo el más acertado para su personalidad.

La creadora de contenido también ha mostrado que inició el año con una energía renovada.

Artículos relacionados Karina García Karina García reveló cómo fue trabajar con Yina Calderón en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?

Hace unos días compartió en sus historias que ya habían pasado nueve días del año y no había llorado ni una sola vez, algo que interpretó como una señal positiva.

Además, elaboró su propio “vision board” con metas y propósitos claros, demostrando que está enfocada en mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional.