¿Ha cambiado? Así lucía Ornella Sierra a los 16 años y sorprendió al revelar su sueño académico

La creadora de contenido Ornella Sierra enterneció a sus seguidores al mostrar fotos de hace 10 años y confesar su sueño académico.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Ornella Sierra recordó su adolescencia.
Ornella Sierra recordó su adolescencia con tiernas fotografías. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido Ornella Sierra compartió una serie de fotografías en sus redes sociales donde recordó cómo era su vida cuando tenía apenas 16 años.

Ornella Sierra mostró cómo lucía cuando tenía 16 años.
Ornella Sierra mostró en redes sociales cómo lucía cuando tenía 16 años. (Foto Canal RCN)

¿Cómo recordó su adolescencia Ornella Sierra?

En las imágenes se aprecia a una Ornella adolescente que aún cursaba el colegio, posando con sus amigas, celebrando su grado de bachillerato y jugando con los filtros que en ese entonces estaban de moda.

La influenciadora confesó que en esa etapa su mayor preocupación era que la dejaran salir cada 15 días y hasta las 10 de la noche, mientras intentaba verse “cool” en cada selfie.

También reveló que ya hacía videos para YouTube y que se preparaba con disciplina para obtener un buen resultado en el ICFES, con la ilusión de estudiar medicina, aunque finalmente no fue aceptada.

Con nostalgia, Ornella aseguró que aquella niña jamás se imaginó lo lejos que llegaría.

“La Ornella del 2016 estaba terminando el colegio, viviendo su mejor vida como senior 2016, mi única preocupación era que me dejaran salir hasta las 10 de la noche cada 15 días (porque si salía un finde no salía el otro), “verme cool” usando los filtros de Snapchat, aprenderme esclava remix, hacer videos para YouTube que NADIE iba a ver y obviamente hacer un buen icfes porque quería estudiar medicina, pero adivinen ¿qué pasó? No me aceptaron y estoy segura que esa Ornella de 16 años no se imagina lo lejos que ha llegado ni todo lo bonito que ha vivido. Abrazito virtual para mí”, escribió Ornella Sierra en su publicación.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al ver las fotografías de Ornella Sierra cuando tenía 16 años?

Las declaraciones y fotografías generaron una ola de comentarios llenos de cariño.

Sus seguidores resaltaron la belleza que tenía desde entonces y coincidieron en que estaba destinada a dedicarse a las redes sociales y la televisión, más allá de la carrera que había escogido en ese momento.

Muchos destacaron que su carisma ya se notaba en esas imágenes, y que el camino que eligió terminó siendo el más acertado para su personalidad.

La creadora de contenido también ha mostrado que inició el año con una energía renovada.

Hace unos días compartió en sus historias que ya habían pasado nueve días del año y no había llorado ni una sola vez, algo que interpretó como una señal positiva.

Además, elaboró su propio “vision board” con metas y propósitos claros, demostrando que está enfocada en mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional.

Ornella Sierra reveló que quería estudiar medicina.
Ornella Sierra reveló que quería estudiar medicina, pero no la aceptaron. (Foto Canal RCN)
