¡Indignante! Equipo de Yeison Jiménez denunció un robo durante homenaje al artista
El equipo de trabajo de Yeison Jiménez reveló una delicada situación que ocurrió durante el homenaje al cantante en el Movistar Arena.
El equipo de Yeison Jiménez denunció un grave hecho que ocurrió en medio del homenaje realizado al artista caldense en el Movistar Arena. La situación ha generado gran indignación en redes sociales.
¿Hubo un robo en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?
El equipo del cantante emitió un comunicado en el que contó lo que había ocurrido y pidió ayuda a quienes tengan conocimiento de algo.
Según se lee en el mensaje divulgado en redes sociales, “fue hurtado un equipo técnico del bus de Yeison el cual se encontraba parqueado en el lugar mientras se realizaba el descargue de suministros musicales”.
El elemento sustraído corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500, un dispositivo fundamental para la operación de los conciertos, ya que controla las entradas y salidas de los instrumentos y los sistemas de reproducción
El equipo de trabajo agregó que “hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para estar alerta y reportar de inmediato”.
El comunicado también destaca que las autoridades ya se encuentran al frente del caso e investigan lo ocurrido, de hecho, ya una persona fue identificada a través de cámaras de seguridad y se espera que esta pista conduzca a los responsables del presunto hurto.
Tras su muerte el sábado 10 de enero en Paipa, Yeison Jiménez ha recibido todo tipo de homenajes, uno de los más importantes se produjo en el Movistar Arena de Bogotá. Allí asistieron miles de personas para darle el último adiós al ‘Aventurero’.
¿Yeison Jiménez y Giovanny Ayala se la llevaban mal?
Luis Alfonso, Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Alzate, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, entre otros referentes de la música popular homenajearon al cantante, halagando su carrera y, por supuesto, recordando sus canciones.
Sin embargo, la situación dio pie a algunas polémicas. Giovanny Ayala fue uno de los que no asistió al homenaje y terminó lanzando fuertes críticas.
Mediante sus redes sociales, Ayala tildó como “circo” lo ocurrido en el Movistar y señaló a sus colegas de haber convertido en un desorden el homenaje. Sus palabras, por supuesto, generaron revuelo y uno de los que le respondió fue Ciro Quiñonez.
Yo creo que Luis Alfonso lo dijo, no estamos enterrando una monja, al número uno de la música popular, estamos enterrando al aventurero, no era un entierro con tinto, era como a él le gustaba, alegría, energía, parranda, lo que él nos hizo ser y la característica de Yeison
Incluso, llevó a la conversación el hecho de que la misma hermana de Yeison, salió a respaldar sus palabras y asegurar que él no era una persona bienvenida en este homenaje. Por su parte, Ciro insistió en que su fallecido amigo, no quería al intérprete.
El fallecimiento de Yeison ha sacado a la luz diferencias y conflictos entre Jiménez y Giovanny. Aunque nunca se han conocido las verdaderas razones, al parecer no era tan cordial la relación entre ambos cantantes.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike