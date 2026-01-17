¡Indignante! Equipo de Yeison Jiménez denunció un robo durante homenaje al artista

El equipo de Yeison Jiménez denunció un grave hecho que ocurrió en medio del homenaje realizado al artista caldense en el Movistar Arena. La situación ha generado gran indignación en redes sociales.

¿Hubo un robo en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

El equipo del cantante emitió un comunicado en el que contó lo que había ocurrido y pidió ayuda a quienes tengan conocimiento de algo.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

Según se lee en el mensaje divulgado en redes sociales, “fue hurtado un equipo técnico del bus de Yeison el cual se encontraba parqueado en el lugar mientras se realizaba el descargue de suministros musicales”.

El elemento sustraído corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500, un dispositivo fundamental para la operación de los conciertos, ya que controla las entradas y salidas de los instrumentos y los sistemas de reproducción

El equipo de trabajo agregó que “hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para estar alerta y reportar de inmediato”.



El comunicado también destaca que las autoridades ya se encuentran al frente del caso e investigan lo ocurrido, de hecho, ya una persona fue identificada a través de cámaras de seguridad y se espera que esta pista conduzca a los responsables del presunto hurto.

Un lamentable hecho ocurrió en el Movistar mientras Yeison Jiménez era homenajeado. AFP - Rodrigo Varela

Artículos relacionados Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño reapareció en redes tras homenaje a Yeison Jiménez: “mientras estamos vivos”

Tras su muerte el sábado 10 de enero en Paipa, Yeison Jiménez ha recibido todo tipo de homenajes, uno de los más importantes se produjo en el Movistar Arena de Bogotá. Allí asistieron miles de personas para darle el último adiós al ‘Aventurero’.

¿Yeison Jiménez y Giovanny Ayala se la llevaban mal?

Luis Alfonso, Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno, Alzate, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera, entre otros referentes de la música popular homenajearon al cantante, halagando su carrera y, por supuesto, recordando sus canciones.

Sin embargo, la situación dio pie a algunas polémicas. Giovanny Ayala fue uno de los que no asistió al homenaje y terminó lanzando fuertes críticas.

Mediante sus redes sociales, Ayala tildó como “circo” lo ocurrido en el Movistar y señaló a sus colegas de haber convertido en un desorden el homenaje. Sus palabras, por supuesto, generaron revuelo y uno de los que le respondió fue Ciro Quiñonez.

Yo creo que Luis Alfonso lo dijo, no estamos enterrando una monja, al número uno de la música popular, estamos enterrando al aventurero, no era un entierro con tinto, era como a él le gustaba, alegría, energía, parranda, lo que él nos hizo ser y la característica de Yeison

Giovanny Ayala ha negado que se la llevara mal con Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)

Incluso, llevó a la conversación el hecho de que la misma hermana de Yeison, salió a respaldar sus palabras y asegurar que él no era una persona bienvenida en este homenaje. Por su parte, Ciro insistió en que su fallecido amigo, no quería al intérprete.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Un inédito video de Yeison Jiménez y Jhon Alex Castaño salió a la luz: así fue el momento

El fallecimiento de Yeison ha sacado a la luz diferencias y conflictos entre Jiménez y Giovanny. Aunque nunca se han conocido las verdaderas razones, al parecer no era tan cordial la relación entre ambos cantantes.