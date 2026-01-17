Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Giovanny Ayala sorprende con video en una tumba y aviva nuevo la polémica: “volví a llorar”

Giovanny Ayala comparte curioso video sobre el duelo y vuelve a revivir polémica tras homenaje de Yeison Jiménez.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Giovanny Ayala cantándole al duelo
Giovanny Ayala presenta video dedicado al duelo tras la polémica. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Giovanny Ayala continúa en el centro de la polémica tras sus declaraciones luego del homenaje póstumo a Yeison Jiménez, evento que se realizó en su honor y que generó múltiples reacciones en el mundo de la música popular.

Luego de calificar como un “circo” lo ocurrido durante el homenaje, el cantante volvió a llamar la atención al compartir en sus redes sociales dos fragmentos de un video relacionado con el duelo, lo que avivó nuevamente la conversación entre sus seguidores.

¿Qué mostró Giovanny Ayala que reavivó la polémica con Yeison Jiménez?

Tras el trágico accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez en Paipa, Boyacá, el pasado 14 de enero, se llevó a cabo un homenaje dirigido a sus fanáticos. En este evento participaron varios artistas del género popular, quienes interpretaron algunas de canciones.

Sin embargo, el homenaje generó una reacción inmediata por parte de Giovanny Ayala. A través de un video publicado en sus redes sociales, el intérprete de ‘Rodillas te pido’ explicó por qué no asistió al evento y utilizó fuertes palabras que causaron controversia, al referirse a lo ocurrido como un “circo”.

Giovanny Ayala cantándole al duelo
Giovanny Ayala presenta video dedicado al duelo tras la polémica. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, el artista publicó un segundo video en el que aclaró que sus comentarios no estaban dirigidos al homenaje como tal, sino a la actuación de algunos de los artistas que participaron en el evento.

Ahora, Giovanny Ayala compartió dos historias en su cuenta de Instagram que avivaron la polémica, pues el artista estaría promocionando una nueva canción en la que se refiere al duelo tras un fallecimiento.

¿Giovanny Ayala reaviva la polémica con Yeison Jiménez tras publicar mensajes sobre el duelo?

En los dos fragmentos que compartió Giovanny Ayala, se observa al artista cantando en medio de un cementerio, donde hace referencia a los sueños y a los recuerdos que surgen al pensar en una persona fallecida.

Giovanny Ayala cantándole al duelo
Giovanny Ayala presenta video dedicado al duelo tras la polémica. (Foto: Canal RCN)

En la otra imagen, se le ve al cantante visiblemente afectado, llorando sobre una tumba. Estas escenas volvieron a generar revuelo en redes sociales, teniendo en cuenta que apenas ha pasado una semana desde el accidente de Yeison Jiménez.

 

