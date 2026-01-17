“No sé si hice lo correcto”, Sara Uribe y su confesión que causó revuelo en La casa de los famosos

Sara Uribe y Manuela Gómez coincidieron en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y desde allí han buscado armar alianzas para avanzar en la competencia.

¿Cuál fue la confesión que Sara Uribe le hizo a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Las celebridades tuvieron una sincera conversación en la que, incluso, la presentadora le confesó a la empresaria y creadora de contenido por qué decidió estar en el reality, pese a que tuvo muchas dudas.

Artículos relacionados Talento nacional Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta

Uribe decidió asumir el reto de la casa más famosa de todas, pero sabiendo que afrontaría muchas situaciones complejas y que muchas dudas la invadirían.

Justamente, de ese tema, Sara habló con Manuela, pues allí le contó que aún no sabía si había hecho lo correcto, ya que, entre otras cosas, en el exterior se quedó su hijo Jacobo Guarín.

Sara Uribe confesó que a veces se siente muy nostálgica al estar alejada de su familia. Foto: RCN

De verdad, no sé si hice lo correcto, me hubiera quedado en mi casa, donde yo estoy cómoda, tranquila. Yo sentía que ayer había sido un día súper duro, yo sentía que el mundo me pesaba. Sentía nostalgia, tristeza. No era el momento adecuado para haberme venido... que si todo esto era necesario

La modelo y presentadora prosiguió y afirmó que, pese a las dudas, también se siente con optimismo y cree que tiene mucho para dar en La casa de los famosos.

Al respecto, Manuela Gómez confesó que hay días en que se levanta muy triste, pues extraña mucho a su hija.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño rompe el silencio tras críticas de Giovanny Ayala al homenaje de Yeison Jiménez

“El tiempo es como si no pasara”, destacó Gómez, quien, cabe destacar, ya hizo parte de una edición de Protagonistas de Nuestra Tele. Sara Uribe hizo lo propio y de hecho resultó ganadora en el 2013.

Sara y Manuela también discutieron de lo que viene en La casa de los famosos y se mostraron algo cautelosas acerca de los posicionamientos que se aproximan, dado que esto será definitivo para la convivencia y la ruta que tomará la competencia.

¿Por qué Sara Uribe le pidió disculpas a Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Sara Uribe tuvo una sincera conversación con Sofía Jaramillo y allí le pidió disculpas por la forma en que le había hablado recientemente.

Todo ocurrió porque Sofía sintió que Sara le habló mal, incluso, las palabras que le dijo la hicieron llorar. “A mí no me gusta que me hablen feo”, afirmó en su momento Jaramillo.

A Sofía Jaramillo no le gustó la forma en que Sara Uribe le habló. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Sara Uribe, al escuchar las palabras de Sofía, le pidió disculpas de inmediato. Explicó que se sintió atacada en ese momento y por eso reaccionó de esa forma. Además, reconoció que, al darse cuenta de que Sofía no tenía la intención que ella pensó, decidió ir a preguntarle directamente a Johanna Fadul.

Artículos relacionados La casa de los famosos Valentino Lázaro arremetió contra Sara Uribe tras salir a la luz supuesto complot: "villana morronga"

A propósito de la conversación entre Sara y Sofía, hubo una reacción por parte de la hermana de esta última, Angélica Jaramillo, quien hizo parte de una edición de Protagonistas de Novela.

En su mensaje, Angélica recordó su paso por el reality y invitó a las personas a seguir La casa de los famosos, donde participa su hermana.