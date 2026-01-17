Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

“No sé si hice lo correcto”, Sara Uribe y su confesión que causó revuelo en La casa de los famosos

Sara Uribe habló con Manuela Gómez de lo que ha vivido y sentido en medio de su participación en La casa de los famosos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Sara Uribe es una de las grandes celebridades de La casa de los famosos Colombia.
Sara Uribe habló con sinceridad con Manuela Gómez sobre La casa de los famosos. Foto: RCN

Sara Uribe y Manuela Gómez coincidieron en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y desde allí han buscado armar alianzas para avanzar en la competencia.

¿Cuál fue la confesión que Sara Uribe le hizo a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Las celebridades tuvieron una sincera conversación en la que, incluso, la presentadora le confesó a la empresaria y creadora de contenido por qué decidió estar en el reality, pese a que tuvo muchas dudas.

Artículos relacionados

Uribe decidió asumir el reto de la casa más famosa de todas, pero sabiendo que afrontaría muchas situaciones complejas y que muchas dudas la invadirían.

Justamente, de ese tema, Sara habló con Manuela, pues allí le contó que aún no sabía si había hecho lo correcto, ya que, entre otras cosas, en el exterior se quedó su hijo Jacobo Guarín.

Sara Uribe habló de lo que ha sido su participación en La casa de los famosos.
Sara Uribe confesó que a veces se siente muy nostálgica al estar alejada de su familia. Foto: RCN

De verdad, no sé si hice lo correcto, me hubiera quedado en mi casa, donde yo estoy cómoda, tranquila. Yo sentía que ayer había sido un día súper duro, yo sentía que el mundo me pesaba. Sentía nostalgia, tristeza. No era el momento adecuado para haberme venido... que si todo esto era necesario

La modelo y presentadora prosiguió y afirmó que, pese a las dudas, también se siente con optimismo y cree que tiene mucho para dar en La casa de los famosos.

Al respecto, Manuela Gómez confesó que hay días en que se levanta muy triste, pues extraña mucho a su hija.

Artículos relacionados

“El tiempo es como si no pasara”, destacó Gómez, quien, cabe destacar, ya hizo parte de una edición de Protagonistas de Nuestra Tele. Sara Uribe hizo lo propio y de hecho resultó ganadora en el 2013.

Sara y Manuela también discutieron de lo que viene en La casa de los famosos y se mostraron algo cautelosas acerca de los posicionamientos que se aproximan, dado que esto será definitivo para la convivencia y la ruta que tomará la competencia.

¿Por qué Sara Uribe le pidió disculpas a Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Sara Uribe tuvo una sincera conversación con Sofía Jaramillo y allí le pidió disculpas por la forma en que le había hablado recientemente.

Todo ocurrió porque Sofía sintió que Sara le habló mal, incluso, las palabras que le dijo la hicieron llorar. “A mí no me gusta que me hablen feo”, afirmó en su momento Jaramillo.

Sofía Jaramillo recrea audio viral de Karina García
A Sofía Jaramillo no le gustó la forma en que Sara Uribe le habló. (Foto: Canal RCN)

Por su parte, Sara Uribe, al escuchar las palabras de Sofía, le pidió disculpas de inmediato. Explicó que se sintió atacada en ese momento y por eso reaccionó de esa forma. Además, reconoció que, al darse cuenta de que Sofía no tenía la intención que ella pensó, decidió ir a preguntarle directamente a Johanna Fadul.

Artículos relacionados

A propósito de la conversación entre Sara y Sofía, hubo una reacción por parte de la hermana de esta última, Angélica Jaramillo, quien hizo parte de una edición de Protagonistas de Novela.

En su mensaje, Angélica recordó su paso por el reality y invitó a las personas a seguir La casa de los famosos, donde participa su hermana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Falleció integrante del equipo de Betty la fea, la historia continúa: esto se sabe Talento nacional

Falleció integrante del equipo de Betty la fea, la historia continúa: esto se sabe

Lamentamos el fallecimiento de un integrante del equipo de la destacada producción de RCN, la noticia fue confirmada en las últimas horas.

Valentino Lázaro confesó algunas de sus diferencias con Andrea Valdiri en el pasado: ¿qué dijo? Andrea Valdiri

Valentino Lázaro confesó algunas de sus diferencias con Andrea Valdiri en el pasado: ¿qué dijo?

Valentino Lázaro confesó en La casa de los famosos Colombia algunas de las diferencias que tuvo con Andrea Valdiri en el pasado.

Alexa Torres rompe en llanto en el calabozo de La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Alexa Torres no soportó el castigo del ‘calabozo’ y terminó llorando en La casa de los famosos

Tras castigo en el calabozo, Alexa Torres rompe en llanto luego de una broma de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Una bacteria habría afectado el rostro de la celebridad. Viral

Celebridad contrajo una peligrosa bacteria por culpa de una toalla, ¿qué pasó?

Una personalidad de internet se ha hecho viral al contar el caso que le ocurrió al hospedarse en un hotel.

Famosa pareja del entretenimiento se separó: esto dijo Koral Costa tras críticas recibidas en redes Talento nacional

Famosa pareja del entretenimiento se separó: esto dijo Koral Costa tras críticas recibidas en redes

La casa de los famosos

¿Qué es la ojera vascular y cómo se trata? La condición de Beba en La casa de los famosos Colombia

Giovanny Ayala cantándole al duelo Giovanny Ayala

Giovanny Ayala sorprende con video en una tumba y aviva nuevo la polémica: “volví a llorar”

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos