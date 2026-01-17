¿Qué es la ojera vascular y cómo se trata? La condición de Beba en La casa de los famosos Colombia

Valerie de la Cruz, conocida como Beba y participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, confirmó recientemente a los televidentes que padece una condición conocida como ojera vascular.

¿Qué es la ojera vascular, la condición que padece Beba en La casa de los famosos Colombia?

Con la llegada de La casa de los famosos Colombia 3, el reconocido reality abrió sus puertas a 23 participantes con distintas personalidades y trayectorias.

Entre ellos, la creadora de contenido y modelo llamó la atención al revelar que actualmente presenta esta condición estética, lo que despertó curiosidad entre los seguidores.

La ojera vascular es una condición estética relacionada con la coloración oscura que aparece debajo de los ojos.

Conoce la ojera vascular, la característica de Beba en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Y más allá de ser una enfermedad, es una característica de la piel que se presenta cuando los vasos sanguíneos de la zona periocular se hacen más visibles.

Esto ocurre porque la piel debajo de los ojos es una de las más delgadas del rostro, lo que permite que el tono azulado o violáceo de las venas se note con mayor facilidad.

En personas con piel clara, esta condición puede ser más evidente, especialmente bajo ciertas circunstancias como el cansancio, el estrés, la falta de sueño o incluso factores genéticos.

También puede acentuarse por la circulación sanguínea lenta en la zona o por la pérdida de colágeno con el paso del tiempo.

¿Cómo se trata la ojera vascular que padece Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

La ojera vascular suele tratarse con métodos no invasivos como cremas específicas, tratamientos con láser o ácido hialurónico, dependiendo del caso y siempre bajo supervisión profesional.

Sin embargo, también hay personas que deciden no intervenirla y asumirla como parte natural de su rostro.

En el ámbito del skincare, los sérums más recomendados para disminuir los efectos de la ojera vascular son los que contienen sustancias como la cafeína o la niacinamida (vitamina B3).

Asimismo, la vitamina C ayuda a iluminar la zona. También se recomiendan fórmulas con ácido tranexámico, retinol, que favorece la producción de colágeno, o extractos calmantes como el té verde.