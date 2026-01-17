Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino Lázaro confesó algunas de sus diferencias con Andrea Valdiri en el pasado: ¿qué dijo?

Valentino Lázaro confesó en La casa de los famosos Colombia algunas de las diferencias que tuvo con Andrea Valdiri en el pasado.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué confesión hizo Valentino Lázaro sobre Andrea Valdiri?

En los últimos días, varios han dividido múltiples comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca del lanzamiento de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, varias celebridades que hacen parte del reality han generado tema de conversación al recordar algunas anécdotas de su pasado.

Con base en esto, Valentino Lázaro tuvo una conversación con Nicolás Arrieta en la mañana de este sábado 17 de enero, acerca de unas diferencias que presentó en el pasado con la creadora de contenido digital Andrea Valdiri en el pasado.

¿Qué confesión le hizo Valentino Lázaro a Nicolás Arrieta a causa de algunas de sus diferencias con Andrea Valdiri en el pasado?

Cabe resaltar que Valentino Lázaro ha adquirido gran popularidad en las diferentes plataformas digitales, no solo por destacarse en sus polémicos comentarios, sino también por ser un reconocido creador de contenido digital y bailarín.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre Andrea Valdiri?

Por su parte, Valentino ha hecho varias confesiones acerca de algunas anécdotas de su pasado al ser parte de una de las celebridades de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Así que Valentino le contó a Nicolás Arrieta una anécdota que vivió con Andrea Valdiri acerca de una diferencia que tuvo en el pasado, expresándole las siguientes palabras:

“La Valdiri me demand# por vi#lenci# de gén3ro y por el rol que tendría con una pareja y por algunas diferencias. Pero, en la actualidad, Andrea Valdiri y yo ya estamos súper bien, yo siento que ella hizo eso en un momento que estaba enojada”, agregó Valentino.

Durante la conversación que Valentino tuvo con Nicolás Arrieta, recordó algunas de las diferencias que tuvo con algunas celebridades que hacen parte del entretenimiento, enfatizando que en la actualidad se la lleva de buena manera con algunas de ellas.

¿Por qué Valentino Lázaro y Nicolás Arrieta se han convertido en la dupla preferida por parte de los internautas?

Durante la emisión de La casa de los famosos Colombia 2026, varios internautas han hecho diversos comentarios acerca de las estrategias que ha llevado a cabo cada una de las celebridades y, también, sobre los vínculos que han hecho dentro de la competencia.

¿Cuál ha sido una de las duplas preferidas por parte de los internautas?

Por el momento, una de las duplas preferidas por parte de los internautas en el reality son Nicolás Arrieta y Valentino Lázaro, quienes han hecho divertidos comentarios y han compaginado durante esta semana en la competencia.

