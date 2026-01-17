Famosa pareja del entretenimiento se separó: esto dijo Koral Costa tras críticas recibidas en redes

Desde hace varias semanas, una reconocida pareja del entretenimiento colombiano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su ruptura.

Así que la noticia ha causado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales por parte de los internautas, quienes han compartido sus posturas al respecto por los años que llevaban de relación.

¿Quién fue la reconocida pareja del entretenimiento colombiano que se separó?

En los últimos días, Koral Costa, más conocida como ‘Koral la diva’, se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras confirmar su ruptura con Omar Murillo, con quien tuvo una relación por más de 15 años.

Así confirmó Koral Costa su separación con Omar Murillo. | Foto: Canal RCN

La confirmación de la ruptura de la expareja fue revelada por parte de Koral en sus redes sociales, quien aclaró que no se separó por “falta de amor”, sino para que cada uno siguiera con sus respectivos proyectos a nivel profesional.

Con base en esto, Omar Murillo ha demostrado mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 700 mil seguidores, varios acontecimientos de su vida personal acerca de su estadía en España, donde ha emprendido con un restaurante y debutado en una producción.

¿Qué dijo Koral Costa tras las críticas recibidas en redes desde que confirmó su ruptura con Omar Murillo?

Desde que Koral Costa confirmó su ruptura con Omar Murillo, varios internautas la han criticado desde que habló públicamente mediante sus redes acerca de su ruptura.

¿Qué dijo Koral Costa tras las críticas recibidas por su separación? | Foto: Buen Día, Colombia

Por esta razón, la cantante y creadora de contenido se pronunció recientemente en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 500 mil seguidores, quien se pronunció al respecto tras las críticas recibidas:

“Varias personas tratándome mal porque me separé. Cuántas personas se separan todos los días. ¿Por qué tratarme mal a mí porque me separé? Solteras hay muchas”, agregó Koral Costa.

Por el momento, Koral ha demostrado que está atravesando por un nuevo momento a nivel personal y profesional, siguiendo cada uno de sus proyectos, tanto en las redes sociales como en la creación de contenido digital, en el que ha tenido un importante recibimiento por parte de los internautas.