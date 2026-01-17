Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famosa pareja del entretenimiento se separó: esto dijo Koral Costa tras críticas recibidas en redes

Famosa pareja del entretenimiento colombiano confirmó su separación y uno de ellos se pronunció tras críticas recibidas.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Famosa pareja del entretenimiento se separó: esto dijo Koral Costa tras críticas recibidas en redes
¿Quién es la reconocida pareja del entretenimiento colombiano que se separó? | Foto: Freepik

Desde hace varias semanas, una reconocida pareja del entretenimiento colombiano se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su ruptura.

Así que la noticia ha causado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales por parte de los internautas, quienes han compartido sus posturas al respecto por los años que llevaban de relación.

Artículos relacionados

¿Quién fue la reconocida pareja del entretenimiento colombiano que se separó?

En los últimos días, Koral Costa, más conocida como ‘Koral la diva’, se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras confirmar su ruptura con Omar Murillo, con quien tuvo una relación por más de 15 años.

Famosa pareja del entretenimiento se separó: esto dijo Koral Costa tras críticas recibidas en redes
Así confirmó Koral Costa su separación con Omar Murillo. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

La confirmación de la ruptura de la expareja fue revelada por parte de Koral en sus redes sociales, quien aclaró que no se separó por “falta de amor”, sino para que cada uno siguiera con sus respectivos proyectos a nivel profesional.

Con base en esto, Omar Murillo ha demostrado mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 700 mil seguidores, varios acontecimientos de su vida personal acerca de su estadía en España, donde ha emprendido con un restaurante y debutado en una producción.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Koral Costa tras las críticas recibidas en redes desde que confirmó su ruptura con Omar Murillo?

Desde que Koral Costa confirmó su ruptura con Omar Murillo, varios internautas la han criticado desde que habló públicamente mediante sus redes acerca de su ruptura.

Famosa pareja del entretenimiento se separó: esto dijo Koral Costa tras críticas recibidas en redes
¿Qué dijo Koral Costa tras las críticas recibidas por su separación? | Foto: Buen Día, Colombia

Por esta razón, la cantante y creadora de contenido se pronunció recientemente en su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 500 mil seguidores, quien se pronunció al respecto tras las críticas recibidas:

Artículos relacionados

“Varias personas tratándome mal porque me separé. Cuántas personas se separan todos los días. ¿Por qué tratarme mal a mí porque me separé? Solteras hay muchas”, agregó Koral Costa.

Por el momento, Koral ha demostrado que está atravesando por un nuevo momento a nivel personal y profesional, siguiendo cada uno de sus proyectos, tanto en las redes sociales como en la creación de contenido digital, en el que ha tenido un importante recibimiento por parte de los internautas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara protagoniza un tierno momento con Emilia Paola Jara

Paola Jara derrite corazones con tierno momento con Emilia y la divertida reacción de Jessi Uribe

Paola Jara enternece redes al compartir tierno momento con su hija Emilia, vestidas del mismo color.

La viuda de Omar Geles se compadeció del dolor que afronta Sonia Restrepo. Yeison Jiménez

Viuda de Omar Geles le envió mensaje a la esposa de Yeison Jiménez: “Es horrible”

Maren García, quien sufrió la pérdida de su esposo, Omar Geles, se refirió a la situación que estaría afrontando Sonia Restrepo.

Emiro Navarro se quitó el diseño de sonrisa Emiro Navarro

Emiro Navarro muestra sus dientes naturales y provoca reacciones y memes: así luce el influencer

Emiro Navarro apareció sin carillas y su sonrisa al natural desató una ola de comentarios en redes.

Lo más superlike

La casa de los famosos

¿Qué es la ojera vascular y cómo se trata? La condición de Beba en La casa de los famosos Colombia

Beba revela que padece ojera vascular; conoce cómo se forma y los tratamientos para mejorar su apariencia.

Falleció integrante del equipo de Betty la fea, la historia continúa: esto se sabe Talento nacional

Falleció integrante del equipo de Betty la fea, la historia continúa: esto se sabe

Giovanny Ayala cantándole al duelo Giovanny Ayala

Giovanny Ayala sorprende con video en una tumba y aviva nuevo la polémica: “volví a llorar”

Así lucían reconocidas celebridades en su pasado que se unieron al trend del 2016: ¿de qué trata? Viral

Así lucían reconocidas celebridades en su pasado que se unieron al trend del 2016: ¿de qué trata?

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos