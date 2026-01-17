Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara derrite corazones con tierno momento con Emilia y la divertida reacción de Jessi Uribe

Paola Jara enternece redes al compartir tierno momento con su hija Emilia, vestidas del mismo color.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La cantante de música popular, Paola Jara, sorprendió a sus millones de seguidores al compartir un tierno momento con su pequeña hija, Emilia.

¿Qué mostró Paola Jara con Emilia que causó revuelo en redes?

La artista colombiana, desde que se convirtió en mamá, se ha mantenido en el centro de atención de sus seguidores, quienes están pendientes de cada movimiento de Emilia desde su llegada al mundo.

La pareja conformada por Jessi Uribe y Paola Jara anunció el año pasado la llegada de su bebé, luego de varios tratamientos que no habían tenido éxito para concebir a su primer hijo.

La noticia del nacimiento de Emilia fue un motivo de celebración tras este largo proceso.

Aunque la pareja inicialmente se había sumado a la tendencia de no mostrar el rostro de la bebé y mantener su vida personal más privada, desde su llegada, el 19 de noviembre, han compartido cada detalle de esta nueva etapa en sus vidas.

En esta ocasión, la cantante colombiana sorprendió a sus seguidores con una emotiva imagen en la que se le ve sentada en el comedor con su bebé en brazos, mientras le ayuda a sacar los populares gases después de la lactancia.

¿Por qué Jessi Uribe llamó uvitas a Paola Jara y a su bebé Emilia?

El video fue compartido por Jessi Uribe, mientras Paola Jara continúa con su labor y solo sonríe a la cámara, un gesto que rápidamente llamó la atención de los fanáticos de la pareja.

En el video se escucha cuando Jessi Uribe dice: “Uy, pero qué uvitas, tan lindas”, y se refiere a que las dos lucen el mismo color en la ropa.

Paola Jara está con un conjunto deportivo color lila, y la bebé está vestida del mismo tono, con una balaca en su cabeza del mismo color.

Lo cierto es que la pareja sigue feliz compartiendo cada detalle que viven con su pequeña, y aún no han revelado oficialmente el rostro de la bebé, quien permanece anónima. Paola Jara mencionó en una reciente dinámica de preguntas con sus seguidores que aún no descartan mostrarla.

