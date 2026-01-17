Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Viuda de Omar Geles le envió mensaje a la esposa de Yeison Jiménez: “Es horrible”

Maren García, quien sufrió la pérdida de su esposo, Omar Geles, se refirió a la situación que estaría afrontando Sonia Restrepo.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
La viuda de Omar Geles se compadeció del dolor que afronta Sonia Restrepo.
Maren García, viuda de Omar Geles, se refirió al duelo que afronta la esposa de Yeison Jiménez. Fotos: RCN - Freepik

Maren García, viuda de Omar Geles, se pronunció en redes sociales ante la muerte de Yeison Jiménez y le dejó un mensaje a la esposa del cantante de música popular, Sonia Restrepo.

¿Qué mensaje le envió la viuda de Omar Geles a la esposa de Yeison Jiménez?

Maren, quien sufrió el fallecimiento de su esposo, en mayo del 2024, habló del tema al ser consultada por uno de sus seguidores.

“¿Qué consejo le enviaría a Sonia Restrepo para afrontar la pérdida de su esposo?”, preguntó un internauta.

Yo soy muy respetuosa en esto que voy a decir porque pienso que cada quien vive el duelo de manera diferente. Mi consejo es… estoy segura de que en estos momentos ella no va a ver redes… yo no lo hacía. Recuerdo, yo veía el celular y solo quería estar mirando fotos de Omar. Era un no rotundo, no lo aceptaba. Yo no aceptaba que él no estuviera conmigo y ella (Sonia Restrepo) está en ese proceso. Lo que yo diga no va a servir de absolutamente nada

La viuda de Omar afirmó que en momentos como estos “uno ni siquiera piensa, uno no quiere ver a nadie. No es por egoísmo; uno está en una negación rotunda, uno quiere que eso no sea real. Yo miraba el celular para ver fotos y pensar que no era real. De los primeros 8 días no recuerdo absolutamente nada. Vengo a acordarme del mundo, de mis hijos, a los 8 días. No recuerdo casi nada de esos días. Es algo horrible”.


Horas después de confirmarse la muerte de Yeison Jiménez, como consecuencia del accidente en Paipa, circuló un video en redes sociales que mostraba la llegada de Restrepo al lugar de la tragedia. Una corta grabación dejó ver parte de la desazón y el profundo dolor de la madre de los tres hijos del intérprete de música popular.

En otra imagen que circuló en redes sociales se muestra a Restrepo abrazando el ataúd con los restos de Jiménez.

La viuda de Omar Geles se mostró empática con Sonia Restrepo.
Yeison Jiménez viajaba a Medellín, pero su avión se accidentó. Foto: AFP - Rodrigo Varela

La muerte de Yeison Jiménez se produjo el pasado sábado 10 de enero. Tras brindar un concierto en Málaga (Santander), el caldense se disponía a viajar a Medellín para luego trasladarse a Marinilla donde cantaría de nuevo, pero su avión se precipitó al suelo y prendió en llamas. Además de Yeison, perdieron la vida cuatro integrantes de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave.

¿Cuándo murió Omar Geles, acordeonero y compositor vallenato?

Por otro lado, Omar Geles murió en mayo del 2024. Según se conoció, el cantante, acordeonero y compositor sufrió una falla cardiaca. Alcanzó a ser trasladado a un hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Geles dejó un legado musical inmenso. Tras la fundación de Los Diablitos del Vallenato, empezó a recorrer un importante camino en la industria. Compuso éxitos musicales como ‘Los caminos de la vida’, ‘Busca un confidente’, ‘A besitos’, ‘Tarde lo conocí’, pero también brilló como acordeonero.

Así como Geles se ganó un importante lugar en la música vallenata, Yeison lo hizo en la popular o regional colombiana. Con distintos géneros, ambos han logrado dejar su marca y su estilo. Pese a que no están físicamente, sus éxitos retumban en cada rincón del país.

Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe
Omar Geles hizo historia en Colombia por su talento para componer y por cómo tocaba el acordeón. | Foto: Freepik
