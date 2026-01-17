Emiro Navarro muestra sus dientes naturales y provoca reacciones y memes: así luce el influencer

El creador de contenido Emiro Navarro generó revuelo tras compartir un video en el que mostró un cambio que no pasó desapercibido.

El exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reconocido por su contenido de humor, sorprendió al revelar un nuevo cambio físico con un curioso video.

¿Por qué Emiro Navarro decidió retirarse el diseño de sonrisa?

A través de TikTok, el influencer decidió aparecer sin el diseño de sonrisa que había lucido durante los últimos años, dejando ver sus dientes naturales generando reacciones entre sus seguidores e incluso memes.

Emiro Navarro reaparece sin diseño de sonrisa y provoca risas. (Foto: Canal RCN)

Y fiel a su estilo, Emiro optó por hacerlo con humor. En el video utilizó un audio viral inspirado en una escena de la conocida película ‘Buscando a Nemo’: “Soy pirañaaaaaaa y están en el amazonas...”.

Aunque Emiro no detalló las razones detrás de su decisión, sí generó varias reacciones entre los internautas.

Los internautas, al ver al creador de contenido sin su característica sonrisa y mostrando sus dientes al natural, reaccionaron con miles de comentarios. Varias personas expresaron que se veía “tierno”, como lo dejó ver uno de los mensajes más destacados: “¿Soy la única que lo ve súper tierno sin carillas?”.

Otros usuarios, en cambio, hicieron referencia a la frase “se ve económica”, una expresión que se volvió viral en redes sociales tras ser dicha por la modelo paisa Karina García, quien también participó en la misma temporada junto a Emiro.

¿Cuáles serían las razones por las que Emiro se habría quitado el diseño de sonrisa?

Aunque no se conocen las razones específicas detrás de su decisión, existen motivos comunes por los que algunas personas optan por retirarse el diseño de sonrisa. Entre ellos están problemas de oclusión o mala mordida, situaciones que pueden generar molestias o afectar la estabilidad de las carillas.

Asimismo, este tipo de tratamientos suelen ser temporales y requieren mantenimiento o reemplazo con el tiempo, por lo que en algunos casos se decide hacer una pausa antes de iniciar nuevamente el proceso de forma adecuada.

Razones por las que Emiro Navarro podría sorprender nuevamente con un diseño de sonrisa.