Jhon Alex Castaño reapareció en redes tras homenaje a Yeison Jiménez: “mientras estamos vivos”

E

El reconocido cantante de música popular Jhon Alex Castaño reapareció en redes sociales tras participar en el emotivo homenaje a Yeison Jiménez que se llevó a cabo en Bogotá el pasado miércoles 14 de enero. El artista hizo un llamado a sus fanáticos que terminó conmoviendo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

¿Qué dijo Jhon Alex Castaño tras reaparecer en redes luego del homenaje a Yeison Jiménez?

En la mañana de este jueves 15 de enero, Jhon Alex Castaño sorprendió al reaparecer en redes sociales luego de participar en el homenaje que se le realizó a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, el pasado miércoles, donde interpretó varias canciones para despedirlo junto a grandes amigos y colegas.

Así fue el homenaje de Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez. | Fotos: Canal RCN y Buen Día, Colombia

En esta ocasión, el cantante se mostró más estable que en días anteriores y, desde su casa en Pereira, les contó a sus seguidores que ya se encontraba retomando sus labores. Además, hizo un emotivo llamado a disfrutar de la familia mientras aún se tiene la oportunidad.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez al lado del féretro en despedida privada

“Ya después de un fin de semana triste y doloroso, nuevamente en casa, retomando las cositas, compartiendo en familia. A eso los invitamos: sigan compartiendo en familia como un berraco, abrazos, besos, todo lo que podamos mientras estamos vivos”.

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?

Luego de que Medicina Legal reconociera la identidad de Yeison Jiménez, su cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes de manera inmediata lo trasladaron a la capital colombiana para despedirlo en una ceremonia privada que tuvo lugar en un cementerio de Bogotá el pasado martes 12 de enero.

¿Cómo ha sido el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena? | Fotos: Canal RCN y Freepik

Un día después, el 13 de enero, cientos de fanáticos, amigos, colegas y familiares se reunieron en el Movistar Arena para rendirle homenaje en un evento cargado de emotividad y música.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sale a la luz video que habría anticipado el día exacto de la muerte de Yeison Jiménez

Además de Jhon Alex Castaño, también estuvieron presentes artistas del género como Jessi Uribe, Paola Jara, Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alberto Posada, Luis Alfonso y Pipe Bueno, entre otros.

Yeison Jiménez fue despedido entre aplausos, canciones y el cariño de miles de seguidores, dejando un legado imborrable en la música popular colombiana y en el corazón de quienes lo acompañaron durante su carrera.