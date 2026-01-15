Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhon Alex Castaño reapareció en redes tras homenaje a Yeison Jiménez: "mientras estamos vivos"

Jhon Alex Castaño reapareció en redes tras participar en el homenaje a Yeison Jiménez y compartió emotivo mensaje.

Jhon Alex Castaño rompe el silencio tras el homenaje a Yeison Jiménez
Jhon Alex Castaño rompe el silencio tras el homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

E

El reconocido cantante de música popular Jhon Alex Castaño reapareció en redes sociales tras participar en el emotivo homenaje a Yeison Jiménez que se llevó a cabo en Bogotá el pasado miércoles 14 de enero. El artista hizo un llamado a sus fanáticos que terminó conmoviendo.

¿Qué dijo Jhon Alex Castaño tras reaparecer en redes luego del homenaje a Yeison Jiménez?

En la mañana de este jueves 15 de enero, Jhon Alex Castaño sorprendió al reaparecer en redes sociales luego de participar en el homenaje que se le realizó a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, el pasado miércoles, donde interpretó varias canciones para despedirlo junto a grandes amigos y colegas.

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto
Así fue el homenaje de Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez. | Fotos: Canal RCN y Buen Día, Colombia

En esta ocasión, el cantante se mostró más estable que en días anteriores y, desde su casa en Pereira, les contó a sus seguidores que ya se encontraba retomando sus labores. Además, hizo un emotivo llamado a disfrutar de la familia mientras aún se tiene la oportunidad.

“Ya después de un fin de semana triste y doloroso, nuevamente en casa, retomando las cositas, compartiendo en familia. A eso los invitamos: sigan compartiendo en familia como un berraco, abrazos, besos, todo lo que podamos mientras estamos vivos”.

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?

Luego de que Medicina Legal reconociera la identidad de Yeison Jiménez, su cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes de manera inmediata lo trasladaron a la capital colombiana para despedirlo en una ceremonia privada que tuvo lugar en un cementerio de Bogotá el pasado martes 12 de enero.

Así despidió Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hizo este inesperado gesto
¿Cómo ha sido el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena? | Fotos: Canal RCN y Freepik

Un día después, el 13 de enero, cientos de fanáticos, amigos, colegas y familiares se reunieron en el Movistar Arena para rendirle homenaje en un evento cargado de emotividad y música.

Además de Jhon Alex Castaño, también estuvieron presentes artistas del género como Jessi Uribe, Paola Jara, Jhonny Rivera, Arelys Henao, Luis Alberto Posada, Luis Alfonso y Pipe Bueno, entre otros.

Yeison Jiménez fue despedido entre aplausos, canciones y el cariño de miles de seguidores, dejando un legado imborrable en la música popular colombiana y en el corazón de quienes lo acompañaron durante su carrera.

