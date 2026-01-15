¿Cuándo es ideal retirar las muelas del juicio o cordales? esto dicen los expertos

Las cordales o muelas del juicio suelen generar dudas y preocupación, especialmente cuando su aparición no se da de manera normal.

Estas muelas, también llamadas cordales, son los últimos dientes en erupcionar y suelen aparecer al final de la adolescencia o en la adultez temprana, en condiciones ideales, surgen sin mayores contratiempos.

Sin embargo, no siempre hay espacio suficiente en la mandíbula para que se desarrollen adecuadamente, lo que da lugar a las conocidas muelas del juicio retenidas o incluidas.

Artículos relacionados Yeferson Cossio A Yeferson Cossio deberán hacerle nueva intervención por problema cardíaco

¿Qué significa tener una muela del juicio retenida?

Una muela del juicio se considera retenida cuando no logra emerger completamente a través de la encía o queda atrapada dentro del hueso maxilar.

Las muelas del juicio retenidas suelen pasar desapercibidas hasta que aparecen las complicaciones. Foto Freepik

Esto ocurre, principalmente, por falta de espacio en la boca o por la posición anómala en la que el diente intenta salir, en algunos casos, solo una parte de la corona es visible, en otros, la muela permanece totalmente oculta.

Aunque esta condición puede pasar desapercibida durante un tiempo, su presencia no debe ignorarse, al quedar parcialmente cubierta por encía o hueso, la limpieza de la zona se vuelve difícil, aumentando el riesgo de acumulación de bacterias y restos de comida.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata discute con Marilyn Patiño en La casa de los famosos: "estás loca"

¿Cuáles son las señales de alerta más frecuentes?

No todas las muelas del juicio retenidas causan síntomas inmediatos, pero cuando aparecen, suelen manifestarse de diversas formas.

Las muelas del juicio retenidas no tienen espacio suficiente para desarrollarse correctamente. Foto Freepik

Entre las señales más comunes se encuentran la inflamación o enrojecimiento de las encías, dolor persistente en la mandíbula, sensibilidad al masticar y dificultad para abrir la boca con normalidad.

En casos más avanzados, puede presentarse sangrado de encías o hinchazón visible alrededor del rostro. Ante cualquiera de estos síntomas, los especialistas recomiendan acudir al odontólogo para una evaluación clínica y radiográfica.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez fue homenajeado en la plaza de mercado en la que vendía aguacates: "tu primera casa"

¿Por qué los expertos recomiendan extraerlas?

Uno de los principales riesgos de las muelas del juicio retenidas es que pueden afectar la salud de los dientes vecinos, al crecer en ángulo o presionar el segundo molar, pueden generar desgaste, caries o desplazamientos dentales.

Otra complicación frecuente es la aparición de infecciones recurrentes de la encía, conocidas como pericoronaritis, que causan dolor intenso y limitan actividades tan básicas como comer o hablar.

Extraer las muelas del juicio a edades tempranas generalmente facilita la recuperación y reduce complicaciones postoperatorias.

En conclusión, aunque las muelas del juicio retenidas no siempre generan dolor inmediato, sí representan un riesgo latente para la salud bucal.

Detectarlas a tiempo, mediante controles odontológicos regulares, permite tomar decisiones informadas y evitar problemas mayores.