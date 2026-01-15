Yeison Jiménez fue homenajeado en la plaza de mercado en la que vendía aguacates: "tu primera casa"

Este jueves 15 de enero, la central mayorista Corabastos en Bogotá llevó a cabo un homenaje para honrar la memoria del fallecido cantante Yeison Jiménez, quien partió de este plano terrenal el pasado 10 de enero en un accidente aéreo junto a miembros de su equipo de trabajo.

¿Cuál fue el homenaje que le hicieron a Yeison Jiménez en Corabastos?

La jornada comenzó con una Eucaristía Conmemorativa organizada por la central de abastos como un acto de total gratitud por la amplia trayectoria del artista , quien trabajó allí desde muy joven vendiendo aguacates y soñando con ser artista.

Según el comunicado de Corabastos, la ceremonia tuvo lugar en la bodega 32, en el sector de los aguacates, y se pidió a los asistentes vestir camisa blanca como símbolo de paz y homenaje a quien, por muchos años, fue uno de los suyos.

Al evento asistieron familiares del cantante, entre ellos su madre, Luz Mary Galeano, su hermana Lina y una de sus hijas, quienes recibieron flores blancas y el cariño de seguidores que también quisieron sumarse al homenaje.

Así fue despedido Yeison Jiménez en la plaza de Corabastos. Foto | Canal RCN.

¿A qué edad empezó a vender aguacates Yeison Jiménez en la plaza de Corabastos?

Cabe señalar que, Corabastos fue un lugar clave en la vida de Jiménez desde que llegó a trabajar allí con tan solo 14 años, cargando y vendiendo productos en las madrugadas, mientras aprovechaba cualquier oportunidad para cantar y financiar su carrera artística con la venta de CDs.

“La Corporación de Abastos invita a los comerciantes a participar en una Eucaristía Conmemorativa como acto de fe y recuerdo”, dice el comunicado compartido por la organización.

La muerte de intérprete oriundo de Manzanares, Caldas, conocido por éxitos en la música popular, ha generado múltiples homenajes en varias ciudades del país, incluyendo uno en el Movistar Arena de Bogotá, donde miles de seguidores, amigos y colegas se reunieron para despedirlo con música y actos de cariño.

El emotivo homenajes que le hicieron a Yeison Jiménez en Corabastos. Foto | Rodrigo Varela.

En Corabastos, el lugar que vio crecer a Jiménez, también se recordó su disciplina, humildad y la relación cercana que mantuvo con quienes compartieron con él sus primeros años de esfuerzo cuando apenas se abría su propio camino en la industria.