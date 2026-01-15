Luis Alfonso sorprendió al mostrar el altar que dedicó a Yeison Jiménez tras su fallecimiento

El cantante de música popular Luis Alfonso conmovió al mostrar el altar en el que puso a su amigo y colega fallecido el pasado 10 de enero, Yeison Jiménez.

Luis Alfonso sorprendió al mostrar el altar que tiene en su casa. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Mediante su Instagram, el cantante muestra una de las habitaciones que para él es más especial.

¿Luis Alfonso le hizo un altar a Yeison Jiménez?

Luis Alfonso revela que es devoto a las almas benditas y en el video se le puede ver con una fotografía de Yeison Jiménez en las manos y entrando a una habitación que convirtió en altar para honrar a sus familiares y cercanos fallecidos.

La habitación, adornada con santos e imágenes de los parientes que ya no están, es descrita por él como un espacio de recogimiento donde siempre prende una vela.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez al lado del féretro en despedida privada

Ahora Yeison Jiménez tiene un lugar especial en ese altar y Luis Alfonso prometió llevarlo y tenerlo siempre presente en sus oraciones.

La inclusión de Yeison en este lugar refleja la profunda amistad que los unía y el respeto que siente por su legado musical.

Además, Luis Alfonso confesó que no podrá asistir al sepelio de Yeison que será mañana en Manzanares, Caldas, según informó la familia en un comunicado oficial.

“Mi gente con mucho respeto les quiero compartir esto que es muy especial para nosotros. Aqui vas a estar siempre presente parcero”, escribió Luis Alfonso en su publicación.

¿Luis Alfonso estuvo presente en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

Sin embargo, el artista sí estuvo presente en el homenaje realizado en el Movistar Arena, donde recordó a su colega con canciones y compartió escenario con Pipe Bueno, Jessi Uribe y Ciro Quiñonez en un espectáculo que se convirtió en un emotivo adiós.

Las cenizas del cantante llegarán esta noche a su tierra natal, donde se realizará la velación hasta mañana al mediodía.

Posteriormente, a las 2 de la tarde, se llevará a cabo la eucaristía de exequias en la Basílica menor de San Antonio de Padua.

Artículos relacionados La Segura ¿Un nuevo comienzo? La Segura lloró y generó intriga con un inesperado mensaje en redes sociales

Este será el momento en que su familia, vecinos y amigos de infancia podrán despedirse para siempre de uno de los grandes referentes de la música popular.

El pueblo de Manzanares se prepara para recibirlo con una caravana y un homenaje cargado de emoción, mientras Colombia entera sigue recordando su legado.