Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luis Alfonso sorprendió al mostrar el altar que dedicó a Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Luis Alfonso sorprendió al mostrar el altar de las almas benditas, donde Yeison Jiménez ocupa un lugar especial.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Luis Alfonso muestra el altar.
Luis Alfonso muestra el altar donde puso a Yeison Jiménez. (Fotos de los cantantes Canal RCN) (Foto del altar Freepik)

El cantante de música popular Luis Alfonso conmovió al mostrar el altar en el que puso a su amigo y colega fallecido el pasado 10 de enero, Yeison Jiménez.

Luis Alfonso sorprendió al mostrar el altar de su casa.
Luis Alfonso sorprendió al mostrar el altar que tiene en su casa. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

Mediante su Instagram, el cantante muestra una de las habitaciones que para él es más especial.

¿Luis Alfonso le hizo un altar a Yeison Jiménez?

Luis Alfonso revela que es devoto a las almas benditas y en el video se le puede ver con una fotografía de Yeison Jiménez en las manos y entrando a una habitación que convirtió en altar para honrar a sus familiares y cercanos fallecidos.

La habitación, adornada con santos e imágenes de los parientes que ya no están, es descrita por él como un espacio de recogimiento donde siempre prende una vela.

Artículos relacionados

Ahora Yeison Jiménez tiene un lugar especial en ese altar y Luis Alfonso prometió llevarlo y tenerlo siempre presente en sus oraciones.

La inclusión de Yeison en este lugar refleja la profunda amistad que los unía y el respeto que siente por su legado musical.

Además, Luis Alfonso confesó que no podrá asistir al sepelio de Yeison que será mañana en Manzanares, Caldas, según informó la familia en un comunicado oficial.

“Mi gente con mucho respeto les quiero compartir esto que es muy especial para nosotros. Aqui vas a estar siempre presente parcero”, escribió Luis Alfonso en su publicación.

¿Luis Alfonso estuvo presente en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

Sin embargo, el artista sí estuvo presente en el homenaje realizado en el Movistar Arena, donde recordó a su colega con canciones y compartió escenario con Pipe Bueno, Jessi Uribe y Ciro Quiñonez en un espectáculo que se convirtió en un emotivo adiós.

Las cenizas del cantante llegarán esta noche a su tierra natal, donde se realizará la velación hasta mañana al mediodía.

Posteriormente, a las 2 de la tarde, se llevará a cabo la eucaristía de exequias en la Basílica menor de San Antonio de Padua.

Artículos relacionados

Este será el momento en que su familia, vecinos y amigos de infancia podrán despedirse para siempre de uno de los grandes referentes de la música popular.

El pueblo de Manzanares se prepara para recibirlo con una caravana y un homenaje cargado de emoción, mientras Colombia entera sigue recordando su legado.

Luis Alfonso recuerda a su colega Yeison Jiménez.
Luis Alfonso recuerda a su colega Yeison Jiménez colocando su foto en su altar personal. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez en el Megaland. Yeison Jiménez

Fan de Yeison Jiménez se tatuó en su honor tras su muerte: "se fue mi psicólogo"

En las últimas horas, se hizo viral la foto de la mujer que decidió tatuarse el logo de Yeison Jiménez en una de sus extremidades.

Jhon Alex Castaño rompe el silencio tras el homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño reapareció en redes tras homenaje a Yeison Jiménez: “mientras estamos vivos”

Jhon Alex Castaño reapareció en redes tras participar en el homenaje a Yeison Jiménez y compartió emotivo mensaje.

Comunicado oficial. Yeison Jiménez

Familia del cantante Yeison Jiménez confirma la hora y el lugar de sus exequias, ¿dónde son?

El último adiós a Yeison Jiménez en su tierra natal ya tiene fecha y lugar, según confirmó su familia en un comunicado oficial.

Lo más superlike

Prima de Yeison Jiménez conmueve. Yeison Jiménez

Familiar de Yeison Jiménez sorprendió al revelar cómo era apodado el cantante en México

Natalia Jiménez destacó que Yeison era muy querido en México y reveló el apodo con el que lo identificaban sus seguidores.

Encías inflamadas, dolor mandibular y mal aliento son signos de alerta. Salud

¿Cuándo es ideal retirar las muelas del juicio o cordales? esto dicen los expertos

Andy le dedicó un emotivo homenaje durante una reciente presentación. Andy Rivera

Andy Rivera recuerda a Yeison Jiménez desde la infancia y los sueños compartidos

mariana zapata discute con marilyn oquendo Mariana Zapata

Mariana Zapata discute con Marilyn Patiño en La casa de los famosos: "estás loca"

Murió Dogardisc Talento nacional

Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta