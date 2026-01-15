Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andy Rivera recuerda a Yeison Jiménez desde la infancia y los sueños compartidos

Andy Rivera habló de Yeison Jiménez, recordando la amistad que nació en su infancia y los sueños compartidos.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Andy le dedicó un emotivo homenaje durante una reciente presentación.
Andy le dedicó un emotivo homenaje durante una reciente presentación. Foto Canal RCN

Entre las voces que más han conmovido tras el fallecimiento de Yeison Jiménez está la de Andy Rivera, quien recordó al cantante desde un lugar poco conocido por el público, la niñez, cuando ambos apenas imaginaban lo que la música algún día les regalaría.

En diferentes espacios y presentaciones recientes, Andy ha hablado con nostalgia y afecto de ese vínculo que nació mucho antes de la fama, cuando eran “chiquitos” y el futuro todavía parecía un juego de ilusiones.

¿Cómo nació la amistad entre Andy Rivera y Yeison Jiménez?

Según ha relatado el propio Andy, su relación con Yeison se remonta a los primeros años de vida, cuando ambos compartían el mismo entorno y una pasión en común, la música.

 

No existían contratos, escenarios multitudinarios ni cámaras siguiendo cada paso. Solo había canciones, guitarras, sueños y conversaciones que giraban alrededor de lo que algún día querían ser.

Andy recordó que desde ese entonces Yeison tenía claro su propósito. Aun sin saber cómo ni cuándo, hablaban de vivir de la música, de cantar para la gente y de abrirse camino desde cero.

¿Por qué Yeison Jiménez marcó la vida de quienes crecieron con él?

Más allá de su talento, Andy Rivera ha destacado una cualidad que, según él, definía a Yeison desde niño, su determinación, y en sus recuerdos, lo describe como alguien que nunca se rindió, que tomó cada obstáculo como impulso y que siempre confió en que su voz llegaría lejos.

Yeison Jiménez y su símbolo del corazón
Andy Rivera recordó su amistad con Yeison Jiménez desde los primeros años de vida.(Fotos Canal RCN y Freepik)

En sus homenajes, Andy ha contado que él mismo fue testigo de ese proceso, acompañándolo, apoyándolo y animándolo cuando el camino parecía cuesta arriba.

Incluso reveló que en varias ocasiones le expresó que estaba seguro de que se convertiría en un gran artista, no solo por su voz, sino por su disciplina y su manera de conectarse con la gente.

¿Cómo ha rendido Andy Rivera homenaje a Yeison tras su partida?

El dolor por la pérdida se ha transformado en tributos públicos cargados de emoción. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante el Festival de Verano de Puerto Gaitán, donde Andy dedicó canciones a la memoria de Yeison Jiménez, recordando sus orígenes humildes y el camino que recorrió hasta convertirse en uno de los máximos exponentes de la música popular.

En tarima, visiblemente conmovido, Andy volvió a hablar de ese amigo de infancia, de los sueños compartidos y de lo injusto que resulta decir adiós cuando todavía había tanto por cantar.

Yeison Jiménez
Andy Rivera habló del talento, la disciplina y los sueños que marcaron la vida de Yeison. /Canal RCN

Hoy, las palabras de Andy Rivera resuenan como testimonio de que Yeison Jiménez no solo impactó al país con sus canciones, sino también a quienes crecieron a su lado.

Un artista que nació desde la sencillez se mantuvo fiel a sus raíces y dejó una marca imborrable en la música popular y en la memoria de quienes lo llamaron amigo.

