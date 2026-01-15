Juliana Calderón homenajeó a su pareja, quien falleció junto al cantante Yeison Jiménez; esto mostró

Juliana Calderón, hermana de Yina, conmovió al recordar a su pareja Juan Manuel Rodríguez, amigo y productor audiovisual del cantante Yeison Jiménez y quien también perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero.

Juliana Calderón era pareja del productor audiovisual de Yeison Jiménez. (Foto de Yeison Jiménez - Rodrigo Varela/AFP) (Foto de Juliana Calderón Canal RCN)

La creadora de contenido estuvo presente en el homenaje que se llevó a cabo el día de ayer 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.

El homenaje tuvo presentaciones de colegas de Yeison Jiménez como Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, entre otros.

Además, hubo momentos profundamente emotivos: la mamá del cantante y su hija menor hablaron ante las miles de personas que asistieron para darle el último adiós.

Aunque el evento en términos generales se desarrolló como estaba planeado, al final, en las afueras del recinto se presentaron algunos desórdenes que tuvieron que ser controlados por las autoridades.

¿Cómo recordó Juliana Calderón a su pareja Juan Manuel Rodríguez, quien falleció junto al cantante Yeison Jiménez?

Juliana compartió hoy en sus historias un reel con fotografías en las que recuerda muchos de sus momentos junto a Juan Manuel.

En las imágenes se les ve felices en diferentes lugares, paseando y disfrutando de su relación.

La publicación conmovió a los internautas, quienes no dudaron en enviar mensajes de apoyo y solidaridad en este difícil momento para Juliana.

Al compartir imágenes de su relación, Juliana permitió que sus seguidores conocieran un poco más de la relación que mantuvo en secreto por tanto tiempo y para que su comunidad digital entendiera la magnitud de esta pérdida.

¿Cuál fue la despedida que tuvo Juan Manuel Rodríguez con Juliana Calderón?

Juliana también compartió un episodio muy especial que vivieron antes del accidente, cuando Juan Manuel le regaló una de sus chaquetas favoritas.

Para ella, ese gesto cargado de cariño se convirtió en una señal que ahora interpreta como una despedida silenciosa.

En sus palabras y en las imágenes que compartió en redes, dejó ver la importancia de ese detalle, que hoy guarda como un recuerdo invaluable de su pareja.