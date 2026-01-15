Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón homenajeó a su pareja, quien falleció junto al cantante Yeison Jiménez; esto mostró

Juliana Calderón recordó a su pareja Juan Manuel Rodríguez con emotivas imágenes tras el homenaje a Yeison Jiménez.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juliana Calderón recuerda a su pareja.
Juliana Calderón recuerda a su pareja que perdió la vida junto a Yeison Jiménez. (Foto de Yeison Jiménez - Romain Maurice/AFP) (Foto de Juliana Calderón Canal RCN)

Juliana Calderón, hermana de Yina, conmovió al recordar a su pareja Juan Manuel Rodríguez, amigo y productor audiovisual del cantante Yeison Jiménez y quien también perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido el pasado 10 de enero.

Juliana Calderón era pareja del productor audiovisual.
Juliana Calderón era pareja del productor audiovisual de Yeison Jiménez. (Foto de Yeison Jiménez - Rodrigo Varela/AFP) (Foto de Juliana Calderón Canal RCN)

Artículos relacionados

La creadora de contenido estuvo presente en el homenaje que se llevó a cabo el día de ayer 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.

El homenaje tuvo presentaciones de colegas de Yeison Jiménez como Pipe Bueno, Luis Alfonso, Jessi Uribe, Ciro Quiñonez, entre otros.

Además, hubo momentos profundamente emotivos: la mamá del cantante y su hija menor hablaron ante las miles de personas que asistieron para darle el último adiós.

Aunque el evento en términos generales se desarrolló como estaba planeado, al final, en las afueras del recinto se presentaron algunos desórdenes que tuvieron que ser controlados por las autoridades.

Artículos relacionados

¿Cómo recordó Juliana Calderón a su pareja Juan Manuel Rodríguez, quien falleció junto al cantante Yeison Jiménez?

Juliana compartió hoy en sus historias un reel con fotografías en las que recuerda muchos de sus momentos junto a Juan Manuel.

En las imágenes se les ve felices en diferentes lugares, paseando y disfrutando de su relación.

La publicación conmovió a los internautas, quienes no dudaron en enviar mensajes de apoyo y solidaridad en este difícil momento para Juliana.

Al compartir imágenes de su relación, Juliana permitió que sus seguidores conocieran un poco más de la relación que mantuvo en secreto por tanto tiempo y para que su comunidad digital entendiera la magnitud de esta pérdida.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la despedida que tuvo Juan Manuel Rodríguez con Juliana Calderón?

Juliana también compartió un episodio muy especial que vivieron antes del accidente, cuando Juan Manuel le regaló una de sus chaquetas favoritas.

Para ella, ese gesto cargado de cariño se convirtió en una señal que ahora interpreta como una despedida silenciosa.

En sus palabras y en las imágenes que compartió en redes, dejó ver la importancia de ese detalle, que hoy guarda como un recuerdo invaluable de su pareja.

Juliana Calderón tenía una relación sentimental con Juan Manuel Rodríguez.
Juliana Calderón tenía una relación sentimental con Juan Manuel Rodríguez quien perdió la vida en el accidente aéreo. (Fotos Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella habla sin filtros sobre lo que piensa de los participantes de La casa de los famosos Ornella Sierra

Ornella Sierra destapa lo que piensa de los participantes de La casa de los famosos Colombia 3

Ornella Sierra habló con sinceridad sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia 3 y dejó clara su postura.

Hija de Luis Alberto Posada defiende a su padre tras momento tenso en homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Hija de Luis Alberto Posada defiende a su padre tras momento tenso en homenaje a Yeison Jiménez

Nathaly Posada salió en defensa de su padre tras el incómodo momento que vivió durante el homenaje a Yeison Jiménez.

Hija de Yeison Jiménez hizo símbolo de su papá Yeison Jiménez

El origen del gesto en forma de corazón que hizo la hija de Yeison Jiménez en su homenaje

Durante el homenaje a Yeison Jiménez, su hija conmovió al público al formar un corazón con sus manos, un símbolo que guarda un profundo significado

Lo más superlike

Harry Styles anuncia nuevo álbum Harry Styles

Harry Styles anuncia nuevo álbum y confirma su esperado regreso musical

Harry Styles anunció su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que se estrenará el 6 de marzo y marca su regreso musical.

la casa de los famosos colombia 2026 La casa de los famosos

Así será la dinámica de cada día en La casa de los famosos Colombia 3

Belinda se despide de México Belinda

Belinda se despide de México y su partida sorprende a sus seguidores

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años Talento internacional

Fallece influencer que anunció su propia muerte a los 39 años

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos