Fan de Yeison Jiménez se tatuó en su honor tras su muerte: "se fue mi psicólogo"

La muerte del cantante Yeison Jiménez sigue generando conmoción entre familiares, amigos y seguidores de uno de los más grandes exponentes de la música popular, quien partió de este plano terrenal pasado 10 de enero tras sufrir un accidente aéreo junto a varios miembros de su equipo de trabajo.

¿Qué se tatuó la fan de Yeison Jiménez en su brazo?

Y es que ha sido tanto el impacto para muchos de sus fanáticos, que incluso recientemente se conoció la imagen de una mujer que decidió tatuarse en una de sus extremidades una figura en honor al fallecido cantante de música popular.

"Se fue mi psicólogo, me tatué y empezó a sonar", escribió la mujer en compañía de la fotografía en la que se aprecia con detalle qué fue lo que plasmó en su piel.

En la instantánea que rápidamente empezó a circular en redes sociales, se observa que la joven se tatuó el logo del intérprete, el cual consiste en un caballo que va a acompañado de las siguientes palabras: "Yeison Jiménez con el corazón".

¿Fan de Yeison Jiménez se tatuó su nombre?

Las reacciones por parte de los internautas y también seguidores del artista no tardaron en llegar, por lo que de inmediato dejaron ver su punto de vista al respecto.

"Espectacular", "Hermoso", "Precioso", "Uf, súper, me encantó", "Muy lindo", "Belleza", "Pocos lo entenderán", escribieron los usuarios.

Sin embargo, hubo quienes no se guardaron su punto de vista y, de alguna manera cuestionaron el el hecho de que las personas tomen este tipo de decisiones.

"¿Y por qué no se lo había hecho antes?", "La gente es muy desadaptada mental", "Que mañesada de buena... y si se muere Petro cuantos se tatuaran", "¿Y cuál es la novedad?", es lo que se puede leer.

Independientemente de los comentarios, lo cierto, es que el intérprete de 'El Aventurero' tocó fibras con su música y dejó huella en la vida de muchos, pues con su muerte, han sido miles los que se han visto afectados por la manera en la que partió de este plano a sus 34 años, siendo uno de los artistas más queridos y ejemplares para las nuevas generaciones de jóvenes que quieren seguir sus pasos.