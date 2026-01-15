Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fan de Yeison Jiménez se tatuó en su honor tras su muerte: "se fue mi psicólogo"

En las últimas horas, se hizo viral la foto de la mujer que decidió tatuarse el logo de Yeison Jiménez en una de sus extremidades.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yeison Jiménez en el Megaland.
Fan de Yeison Jiménez se tatuó logo de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

La muerte del cantante Yeison Jiménez sigue generando conmoción entre familiares, amigos y seguidores de uno de los más grandes exponentes de la música popular, quien partió de este plano terrenal pasado 10 de enero tras sufrir un accidente aéreo junto a varios miembros de su equipo de trabajo.

Artículos relacionados

¿Qué se tatuó la fan de Yeison Jiménez en su brazo?

Y es que ha sido tanto el impacto para muchos de sus fanáticos, que incluso recientemente se conoció la imagen de una mujer que decidió tatuarse en una de sus extremidades una figura en honor al fallecido cantante de música popular.

Artículos relacionados

"Se fue mi psicólogo, me tatué y empezó a sonar", escribió la mujer en compañía de la fotografía en la que se aprecia con detalle qué fue lo que plasmó en su piel.

Artículos relacionados

En la instantánea que rápidamente empezó a circular en redes sociales, se observa que la joven se tatuó el logo del intérprete, el cual consiste en un caballo que va a acompañado de las siguientes palabras: "Yeison Jiménez con el corazón".

¿Fan de Yeison Jiménez se tatuó su nombre?

Las reacciones por parte de los internautas y también seguidores del artista no tardaron en llegar, por lo que de inmediato dejaron ver su punto de vista al respecto.

"Espectacular", "Hermoso", "Precioso", "Uf, súper, me encantó", "Muy lindo", "Belleza", "Pocos lo entenderán", escribieron los usuarios.

Sin embargo, hubo quienes no se guardaron su punto de vista y, de alguna manera cuestionaron el el hecho de que las personas tomen este tipo de decisiones.

"¿Y por qué no se lo había hecho antes?", "La gente es muy desadaptada mental", "Que mañesada de buena... y si se muere Petro cuantos se tatuaran", "¿Y cuál es la novedad?", es lo que se puede leer.

Independientemente de los comentarios, lo cierto, es que el intérprete de 'El Aventurero' tocó fibras con su música y dejó huella en la vida de muchos, pues con su muerte, han sido miles los que se han visto afectados por la manera en la que partió de este plano a sus 34 años, siendo uno de los artistas más queridos y ejemplares para las nuevas generaciones de jóvenes que quieren seguir sus pasos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Alfonso muestra el altar. Yeison Jiménez

Luis Alfonso sorprendió al mostrar el altar que dedicó a Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Luis Alfonso sorprendió al mostrar el altar de las almas benditas, donde Yeison Jiménez ocupa un lugar especial.

Jhon Alex Castaño rompe el silencio tras el homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño reapareció en redes tras homenaje a Yeison Jiménez: “mientras estamos vivos”

Jhon Alex Castaño reapareció en redes tras participar en el homenaje a Yeison Jiménez y compartió emotivo mensaje.

Comunicado oficial. Yeison Jiménez

Familia del cantante Yeison Jiménez confirma la hora y el lugar de sus exequias, ¿dónde son?

El último adiós a Yeison Jiménez en su tierra natal ya tiene fecha y lugar, según confirmó su familia en un comunicado oficial.

Lo más superlike

Prima de Yeison Jiménez conmueve. Yeison Jiménez

Familiar de Yeison Jiménez sorprendió al revelar cómo era apodado el cantante en México

Natalia Jiménez destacó que Yeison era muy querido en México y reveló el apodo con el que lo identificaban sus seguidores.

Encías inflamadas, dolor mandibular y mal aliento son signos de alerta. Salud

¿Cuándo es ideal retirar las muelas del juicio o cordales? esto dicen los expertos

Andy le dedicó un emotivo homenaje durante una reciente presentación. Andy Rivera

Andy Rivera recuerda a Yeison Jiménez desde la infancia y los sueños compartidos

mariana zapata discute con marilyn oquendo Mariana Zapata

Mariana Zapata discute con Marilyn Patiño en La casa de los famosos: "estás loca"

Murió Dogardisc Talento nacional

Nuevo luto en la música colombiana: falleció un reconocido exponente de la champeta