Número de la carroza fúnebre de Yeison Jiménez cayó en lotería, esta fue la coincidencia

En medio del duelo por la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez, quien partió de este plano tras sufrir un accidente aéreo junto a integrantes de su equipo de trabajo, recientemente hubo una coincidencia que llamó la atención de muchos de sus seguidores en Colombia.

¿Cuál fue la coincidencia con la placa fúnebre de Yeison Jiménez?

Y es que la placa del coche fúnebre que llevaba el cuerpo del cantante tenía inscrito el número PFY586, un número que algunos de sus fans tomaron para jugarlo en el sorteo de la Lotería Huila el pasado martes13 de enero.

Lo que terminó siendo una completa sorpresa para todos, fue que justamente el número 3586 resultó siendo el ganador del premio mayor en el sorteo, lo que coincidió con las tres cifras de la placa del vehículo.

Como era de esperarse, la coincidencia causó sorpresa entre sus seguidores, a quienes les ha parecido bastante curioso este hecho.

¿Lotería cayó con el mismo número de placa del coche fúnebre de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, había consolidado una carrera importante en la música popular, con éxitos que lo llevaron a conectar con miles de seguidores no solo de Colombia, sino también del exterior.

Número de la carroza fúnebre de Yeison Jiménez cayó en la lotería. Foto | Canal RCN.

El intérprete de ‘El Aventurero’ falleció el 10 de enero en un trágico accidente aéreo, cuando viajaba junto a varias personas para cumplir con una presentación musical en el municipio de Marinilla, Antioquia, hecho que ha continúa provocando una ola de reacciones entre quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo y escucharlo a través de sus canciones.

Más allá de la sorpresa por el resultado del sorteo, el hecho también reflejó cómo la figura del cantante continúa presente en la memoria de sus seguidores, quienes aún sienten la partida de uno de los exponentes más queridos de la música popular colombiana.

Por ahora, seguidores del artista, familiares y seres queridos, esperan poder darle el último adiós en Manzanares, su tierra natal, lugar al que llegarán sus cenizas en las próximas horas y en donde nuevamente será homenajeado como el gran ser humano que fue.