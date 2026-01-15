Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino se enfrentó a Alexa Torres, líder de la semana, por el robo de salvación ¡Y ganó!

Valentino se enfrentó a Alexa Torres, líder de la semana de La casa de los famosos Colombia, por el robo de salvación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Valentino desafió a Alexa Torres por el robo de salvación y así se vivió el momento
Valentino desafió a Alexa Torres por el robo de salvación y así se vivió el momento

Este jueves 15 de enero se llevó a cabo la primera prueba de salvación de La casa de los famosos Colombia 2026, en la que todos los participantes, a excepción del líder, se enfrentaron en competencia. El reto dejó como ganador a Valentino Lázaro; sin embargo, para obtener este beneficio de manera definitiva, tuvo que medirse con Alexa Torres, líder de la semana, para arrebatárselo.

¿En qué consistió la prueba de robo de salvación de este jueves 15 de enero en La casa de los famosos Colombia?

Luego de enfrentar a sus compañeros y convertirse en el ganador de la prueba de salvación, Valentino Lázaro tuvo que enfrentarse a la líder de la semana, Alexa Torres, en una prueba que midió su suerte.

Robo de salvación: Valentino se midió con Alexa Torres y sorprendió a todos
Robo de salvación: Valentino se midió con Alexa Torres y sorprendió a todos. (Foto Canal RCN).

El juego consistía en elegir pelotas: si un jugador sacaba una de su color asignado, podía colocarla en su contenedor; si sacaba una del color contrario, debía ponerla en el contenedor del contrincante. El primero en reunir 10 pelotas de su color, ganaba.

De esta manera, la prueba puso a prueba la suerte de ambos participantes, definiendo si Valentino Lázaro lograba arrebatar el beneficio o si Alexa Torres conseguía mantener su ventaja como líder de la semana.

¿Quién ganó la prueba de robo de Salvación en la primera semana de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras varios momentos de tensión, en los que los participantes se mostraron emocionados por conocer el resultado y hacerle barra a su favorito, se confirmó que Valentino Lázaro logró arrebatarle el poder de salvación a Alexa Torres.

Sin embargo, este beneficio solo podrá ser usado durante la gala del próximo viernes 16 de enero, cuando Carla Giraldo y Marcelo Cezán lo indiquen. Por lo pronto, el participante tendrá las próximas horas para elegir a qué famoso sacar de la placa y salvarlo de ir al cuarto de eliminación.

Vale la pena destacar que Nicolás Arrieta no puede ser salvado, ya que ingresó a la placa luego de que Renzo usara su poder de “Nominación as3sin@”, el cual impide que esto suceda.

Prueba robo de salvación en La casa de los famosos Colombia.
Prueba robo de salvación en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

 

