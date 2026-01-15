Familia del cantante Yeison Jiménez confirma la hora y el lugar de sus exequias, ¿dónde son?

El equipo del cantante Yeison Jiménez confirmó el lugar y la hora de la velación y la eucaristía de exequias en su tierra natal, Manzanares, Caldas.

Yeison Jiménez será homenajeado en su tierra natal. (Foto Canal RCN)

¿Cuándo será la eucaristía exequial de Yeison Jiménez en Manzanares?

Según el comunicado oficial que fue compartido en redes sociales, las cenizas del artista llegarán esta noche 15 de enero, donde serán recibidas por una caravana.

Luego llegarán a la Escuela San Luis Gonzaga, donde será velado hasta las 11 pm.

Mañana 16 de enero, el acompañamiento comenzará desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y finalmente, a las 2 pm se llevará a cabo la eucaristía de exequias en la Basílica menor de San Antonio de Padua.

Además, el equipo y los familiares de Yeison informaron que el homenaje póstumo en Manzanares está en proceso y que todavía no hay fecha ni horario confirmado.

La familia de Yeison Jiménez viene de vivir momentos de mucha emoción en el homenaje realizado en Bogotá.

La mamá, la esposa, sus hijos y sus familiares fueron testigos del amor con el que el público despidió al cantante en el Movistar Arena.

Ahora, con el corazón cargado de recuerdos, se preparan para el último recorrido junto a Yeison en su pueblo natal, donde la comunidad espera rendirle tributo.

El accidente que cobró la vida de Yeison Jiménez ocurrió hace ya cinco días y, desde entonces, Colombia no ha dejado de hablar de su legado.

Las emisoras, los portales de entretenimiento y las redes sociales se han convertido en espacios de homenaje constante, donde miles de seguidores recuerdan sus canciones y la huella que dejó en la música popular.

En su pueblo natal, Manzanares, el sentimiento es aún más profundo. Allí, la comunidad lo considera ahora como un hijo ilustre, un símbolo de orgullo que llevó el nombre de su tierra a escenarios nacionales e internacionales.

El homenaje que se prepara en Manzanares será más que un acto protocolario: será la oportunidad de reafirmar que Yeison Jiménez trascendió como artista y como persona y será recordado por sus paisanos con gratitud.