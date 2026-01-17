Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Flaco Solórzano estalla contra Yina Calderón por el trato a Lorena en La casa de los famosos

El rol de Yina Calderón como jueza desató la reacción de El Flaco Solórzano por el trato a Lorena Altamirano.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El Flaco Solórzano reacciona al trato de Yina Calderón a Lorena en La casa de los famosos
El Flaco Solórzano se pronuncia por lo ocurrido con Lorena en La casa de los famoso Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Recientemente, en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón asumió el rol de jueza de los participantes, situación que generó una reacción por parte de El Flaco Solórzano, debido al trato que recibió Lorena Altamirano.

¿Qué pasó en La casa de los famosos que generó la reacción de El Flaco Solórzano contra Yina Calderón?

A pocos días de que La casa de los famosos Colombia abriera sus puertas a los nuevos participantes, el reality ya está dando de qué hablar. En esta ocasión, Yina Calderón tomó el papel de jueza, un rol que alteró la convivencia dentro de la casa.

Durante su intervención como jueza, Yina Calderón se dirigió a Lorena Altamirano, una de las participantes de la temporada y prometida del actor El Flaco Solórzano, exparticipante de la segunda temporada del reality. La creadora de contenido habló sin filtros, situación que no pasó desapercibida.

El actor manifestó su inconformidad, pues considera que Yina Calderón no tuvo el mejor trato con su prometida, luego de que le hiciera comentarios relacionados con las chanclas.

¿Qué dijo El Flaco Solórzano sobre el papel de Yina Calderón en La casa de los famosos?

Un comentario que provocó la reacción de El Flaco Solórzano en sus redes sociales, donde expresó su malestar frente a la empresaria de fajas.

“Ella ya no tenía que intervenir, debía mantener la imparcialidad”, aseguró el actor.

Cabe recordar que, días antes de iniciar La casa de los famosos Colombia, Lorena Altamirano realizó un en vivo en el que habló sobre unas chanclas que llevaría a la convivencia. En la transmisión, la actriz pidió ayuda a sus seguidores para quitarles las marcas visibles.

Según explicó, la solicitud se debía a una indicación de la producción, que les pidió a los participantes no ingresar a la casa con objetos que tuvieran logos o elementos visibles.

Es por ello que la prometida de El Flaco Solórzano lanzó, en medio de su participación en La casa de los famosos Colombia 3, una sección conocida como ‘el chancletazo’ en la que entrevista a sus compañeros.

