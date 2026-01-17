Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García desata curiosidad al aparecer junto a reconocido cantante urbano, ¿nuevo amor?

Karina García apareció en un video junto a un cantante de música urbana y ha despertado mucha curiosidad.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karina García ha estado alejada del amor tras su ruptura con Altafulla.
Karina García se dejó ver muy feliz en una publicación con el cantante Kris R. Foto: RCN

Karina García ha desatado muchas reacciones en redes sociales tras aparecer junto a un cantante de música urbana. La publicación ha despertado todo tipo de especulaciones y hasta algunos se preguntan si la creadora de contenido ya le encontró reemplazo a Altafulla.

¿Cuál fue la publicación de Karina García junto a un cantante de música urbana?

Kris R compartió una corta grabación en su cuenta de TikTok y en ella aparece muy cerquita de Karina. En un momento, Kris canta y se acerca al oído de Karina, quien aparece muy sonriente.

La publicación ha desatado una ola de comentarios en redes sociales. Por un lado, algunos afirman que la química entre los dos es muy evidente, pero otros creen que sencillamente son amigos y quisieron compartir juntos este video. Además, otros afirman que Karina podría aparecer en un próximo videoclip de Kris R.

Hasta ahora, son más las preguntas que las respuestas frente a esta grabación, pues ninguno de los dos ha salido a aclarar si se trataría de un nuevo romance.

¿Qué pasó con el romance entre Karina García y Altafulla?

Cabe destacar que, Karina García tuvo un resonado romance con Altafulla en La casa de los famosos Colombia. Los exparticipantes se conocieron en medio del reality, aunque su relación no fluyó más allá de las paredes de la casa más famosa de todas.

Tras el triunfo del barranquillero en la segunda temporada, las celebridades continuaron con su relación, incluso, en redes sociales compartieron en más de una ocasión, sin embargo, las cosas no prosperaron.

Karina García ha vivido muchos cambios desde su paso por La casa de los famosos Colombia.
Karina García se mostró muy sonriente junto al artista Kris R. Foto: RCN

En su momento, Karina fue la primera en pronunciarse y emitió un comunicado confirmando la ruptura con Altafulla. En dicha publicación, expresó que llevaba varios días sin hablar con el artista.

Posteriormente, el ganador de la segunda temporada de La casa dijo que se sentía tranquilo y solo guardaba buenos recuerdos de García.

Al igual que Karina, el cantante tampoco ha tenido una relación formal desde dicha ruptura. Actualmente, ambos están centrados en sus respectivas carreras y creciendo, especialmente, en redes sociales.

¿Quién es Kris R, cantante que aparece en video junto a Karina García?

Kris R, el hombre que apareció en el video con Karina García, es intérprete de música urbana. Nació en Nueva York (Estados Unidos), pero se crio en Medellín y desde allí ha forjado una importante carrera.

Su nombre real es Kristian Rangel Betancur y ha hecho colaboraciones con nombres destacados del género como, Rauw Alejandro y Blessd.

Kris R ha brillado por canciones como ‘Yogurcito Remix’, ‘4 palos’, ‘Karo’, ‘Adrenalina’, ‘So*le’, entre otras.

Karina, a quien han relacionado sentimentalmente con Kris R, estará este sábado en el nuevo espacio de La casa de los famosos ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?’. Allí estará conversando y recordando distintas anécdotas vividas al lado del barranquillero.

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia
En su momento, la relación de Karina García y Altafulla generó gran revuelo en redes sociales. (Foto: Canal RCN)
