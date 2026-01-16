Karina García y Altafulla juntos de nuevo, así será su reencuentro por La casa de los famosos

La influenciadora Karina García y el cantante Altafulla estarán nuevamente juntos luego de su sonada ruptura.

¿Karina García y Altafulla estarán juntos de nuevo?

La famosa expareja que se conoció en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y que poco después de salir del reality terminó su relación, volverá a reunirse de nuevo.

Roberto Velásquez y Néstor Parra, panelistas de 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia', decidieron hacerle la invitación a la paisa y al barranquillero para estar en el programa, donde suelen reaccionar a los capítulos de la tercera temporada del reality, que se estrenó el pasado 12 de enero.

Karina García ya había estado como invitada el día del lanzamiento junto a Yina Calderón, donde cautivó a sus fanáticos con sus opiniones.

Los panelistas decidieron llamarlos en vivo y preguntarles si se le medirían a estar juntos en el programa de este sábado 17 de enero, donde ambos aceptaron.

¿Qué dijeron Karina García y Altafulla sobre reencontrarse?

Primero llamaron a Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde este aceptó sin problema.

"Yo no tengo ningún problema, cero grave, cero rollo, tú sabes que nosotros no somos de galleta", expresó.

Por su parte, Karina García también se mostró muy dispuesta e indicó que estará con el artista sin inconvenientes.

"Sí, normal, no hay ningún problema. La verdad es que normal, cero rencor, trabajo es trabajo, normal bebé, sí, ¿por qué no?", respondió.

Tras la confirmación de ambos famosos al programa miles de fanáticos de los dos han reaccionado en redes sociales detallando lo emocionados que están por este reencuentro, pues muchos quieren saber cómo se van a comportar tras estar separados y si habrá una posibilidad de reconciliación.

Recordemos que, los dos no han sacado a la luz las razones reales por las que se separaron, pues siempre se les cuestionó sobre el tema indicaron que se dio por diferencias entre ambos.

Por ahora, cada uno sigue enfocado en sus respectivos proyectos y entreteniendo a sus fanáticos en redes sociales con su contenido.