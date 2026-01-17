Primer patrón de Yeison Jiménez en Corabastos contó anécdota del artista: “No me vaya a echar”

La repentina muerte de Yeison Jiménez sigue generando conmoción en Colombia, especialmente, entre los amantes de la música popular. El deceso de caldense se produjo en el punto más alto de su carrera.

¿Qué dijo el patrón de Yeison Jiménez en Corabastos sobre el fallecido artista?

Antes de ser un famoso intérprete y cantante, Yeison tuvo un humilde trabajo en la central de Corabastos, donde se destacó por su humildad y empuje para salir adelante. Se hizo célebre por vender aguacates, pero también comercializaba otros productos.

Néstor Sánchez fue uno de los primeros patrones que Yeison tuvo en Abastos y en medio del homenaje que le rindieron allí al artista contó un hecho hasta ahora desconocido.

El comerciante recordó cómo era Jiménez cuando trabajaba en ese lugar y expresó que siempre tuvo la meta de salir adelante, pues creía que sería un gran cantante.

“Saben qué me decía (Yeison Jiménez) ‘don Néstor, no me eche que necesito el trabajo’ y yo le dije ‘si lo necesitara, no trabajara así’.

Posteriormente, Yeison empezó a adquirir más fama y reconocimiento, por lo que se presentó en más lugares, aun así, seguía trabajando en Abastos, pero don Néstor, recuerda, le decía que no le podía dar más trabajo, pues ya tenía que pagarle más.

Sánchez también recordó con nostalgia que Yeison le guardaba mucho respeto y agradecimiento, tanto, que el día que se presentó en su tierra natal, Sonsón (Antioquia), lo primero que hizo fue mencionarlo.

Yeison Jiménez trabajó por años en Abastos mientras construía su carrera como cantante. Foto: AFP - Eva Marie Uzcategui

Él era hijo de los aguacates, pero también era hijo del comercio. Todos los gremios lo conocían, lo conocimos como buena gente, buena persona. Él después de ser tan poderoso, venía acá y nos traía artistas. Él decía, ‘yo es por ayudarle a mi mamá’. Yo compartí mucho con él, muchos cumpleaños. Yo le decía que me cantara, pero gratis

Sánchez le envió varios saludos a la mamá de Yeison y sus hermanas, y afirmó que fue una familia que siempre le brindó su apoyo a los comerciantes de Abastos.

Todo lo anterior deja en evidencia aún más los humildes inicios del cantante y cómo se logran los sueños empezando de ceros.

¿Cómo reaccionó Jhonny Rivera ante la muerte de Yeison Jiménez?

Distintos artistas del género popular han mostrado su dolor y desazón por la repentina partida del cantante. Uno de ellos fue Jhonny Rivera, quien terminó haciendo una de las primeras publicaciones en redes sociales en honor al caldense.

Jhonny conoció a Jiménez cuando apenas empezaba en la industria y como pocos conoce el proceso del ‘Aventurero’. En ese sentido, el pereirano compartió en redes sociales un emotivo recuerdo junto al fallecido intérprete.

Yeison Jiménez falleció tras estrellarse en su avión mientras despegaba de Paipa. (AFP: Romain Maurice)

"Estoy con mi amigo Yeison Jiménez, grabando el video de la canción 'Siga Bebiendo'", dice el cantante durante el videoclip. Por su parte, Yeison afirmó lo siguiente: "Claro que sí, un saludo muy especial a los riveristas y jimenistas".

Sin embargo, lo que terminó provocando risas entre los usuarios y el mismo Jhonny en ese momento, fue el comentario jocoso que hizo Jiménez en medio de la grabación, pues en medio de sus palabras, aseguró estar grabando en México City.

En Bogotá, Manzanares y Corabastos han rendido homenajes a Yeison, un artista que supo dejar huella por su voz y su capacidad para componer canciones.