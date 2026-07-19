Así fue el discurso de Tom Cruise en la final del Mundial: sus palabras dejaron mucho por pensar

La clausura del Mundial 2026 capturó la atención de los miles de asistentes y millones de espectadores de todo el mundo, antes de que empezara el partido de Argentina vs. España.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Los mejores memes de la ceremonia de clausura en el Mundial 2026: ¿quiénes cantaron?

Aunque el show de medio tiempo es lo que más se esperaba, el reconocido actor Tom Cruise dejó a un lado los papeles de acción para hablar en pleno estadio de New York New Jersey. En efecto, vale la pena hacer un recuento de cuál fue el mensaje que el artista y productor estadounidense dio en el evento de balompié de talla mundial.

El actor y productor estadounidense Tom Cruise pronunció un discurso antes del partido final del torneo de fútbol de la Copa Mundial de 2026 entre España y Argentina | Foto Franck Fife / AFP.

¿Cuál fue el mensaje de Tom Cruise en la final del Mundial 2026?

Tom Cruise hizo un llamado a la unión. El actor hizo mención del torneo que ronda a todo el mundo, bajo la premisa de que es la fecha para que la celebración se dé en los mejores términos.

"Así que mientras nos reunimos para un capítulo final, celebremos un torneo que unió al mundo. Celebremos unos a otros. Esto es fútbol. Esto es unidad. Esto es grandeza”, manifestó el famoso actor.

El show inaugural no solo estuvo protagonizado por Cruise, sino que Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger y Robbie Williams hicieron acto de presencia con su talento antes de que arrancara el marcador entre Argentina y España. Dichas apariciones dividieron las opiniones en redes sociales; algunas a favor y otras en contra, las segundas bajo el argumento de que faltó más.

Artículos relacionados Mundial de fútbol ¡La copa del Mundial 2026 vale una millonada! Este es su exorbitante precio

¿Cómo estuvo el partido de Argentina vs. España?

Después de que cada selección finalista del Mundial 2026 ingresó al terreno de juego, todos los jugadores se prepararon para disputar el partido de sus vidas. En el primer tiempo, la fuerza de ambos equipos se hizo sentir.

Este encuentro también trae consigo un duelo personal, pues las dos grandes figuras, Lionel Messi y Lamine Yamal, se enfrentaron en un juego que podría marcar un antes y un después en la historia del fútbol. Los expertos no descartaron que el partido se extendiera más allá de los 90 minutos, como corresponde a una final tan reñida.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Argentina vs. España partido EN VIVO: horario y dónde ver la final del Mundial 2026

¿Cuándo y dónde será el próximo Mundial?

El próximo Mundial de fútbol será en 2030. Lo que se ha dado a conocer, hasta nuevo aviso, es que la sede de este torneo será múltiple, con partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay, después en España, Portugal y Marruecos.