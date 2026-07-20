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René Higuita se reunió con Vozinha y quedó impresionado con su personalidad

El exfutbolista colombiano publicó algunas postales con el arquero que impresionó a todo el mundo en la Copa Mundial 2026.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El exfutbolista colombiano publicó algunas postales con el arquero que impresionó a todo el mundo en la Copa Mundial 2026.
El exfutbolista colombiano publicó algunas postales con el arquero que impresionó a todo el mundo en la Copa Mundial 2026 | Foto del Canal RCN | Foto: AFP / RONALDO SCHEMIDT

Al medio día de este domingo 19 de julio, justo horas antes de que iniciara la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el exfutbolista colombiano René Higuita sorprendió a sus fans de X con una publicación de un encuentro que tuvo con una de las figuras que fue sorpresa en el campeonato mundial: el arquero de Cabo Verde, Vozinha.

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En las postales, se puede ver el abrazo con el que saludaron y también un intercambio de camisetas que suele ser muy significativo para este tipo de deportistas, pues suele ser una tradición de unión y admiración.

Vozinha regresó a EE. UU. tras pasar unos días en su país.
Vozinha se ganó el cariño y admiración de fanáticos en todo el mundo. Foto: AFP - Charlotte Wilson

¿Qué mencionó René Higuita sobre la personalidad de Vozinha?

En la descripción de su post, René demostró que quedó impresionado con la esencia del arquero, pues reconoció que incluso es más sorprendente de lo que es como portero y eso ya es mucho decir.

“Dicen que, a las personas buenas, la vida siempre les devuelve algo bueno. Aquí tuve la oportunidad de conocer no al arquero, sino al ser humano. Y puedo decir, sin duda, que la persona es aún más grande que la leyenda” escribió el famoso colombiano.

Así pues, parece que Vozinha es incluso un mejor ser humano que arquero y eso que ya dejó a muchos con la boca cerrada gracias a su excelente participación en el Mundial 2026.

¿Por qué Vozinha fue una completa revelación en el Mundial 2026?

Cabo Verde, el equipo de este impresionante arquero era uno de los países que se veía como “chico” en este campeonato, pues era el primero al que llegaban y, además, se trata de un país bastante pequeño, pues solo alberga a menos de 500 mil habitantes.

Muchos lo veían como un rival fácil de vencer, pues algunos pensaban que solo había logrado clasificar a esta copa por la cantidad de cupos que había abierto la FIFA y que no tenían el nivel de mundial. Sin embargo, Vozinha los dejó impresionados porque, aunque países como España lograban llegar bastante al arco, él hizo las suficientes atajadas como para dejar su marcador en ceros.

Ningún equipo pudo ganarle, en 90 minutos, a Cabo Verde, pues su portería parecía ser impenetrable. Incluso el equipo se enfrentó a los dos finalistas del Mundial y los hizo sufrir en esos partidos. Argentina fue el equipo que logró sacarlos del campeonato en dieciseisavos, pero tuvo que hacerlo en la prórroga, pues, durante 90 minutos, Vozinha y su equipo lograron mantener el empate.

Vozinha busca equipo tras su participación en el Mundial.
Vozinha saltó a la fama gracias a sus actuaciones con Cabo Verde en el Mundial. Foto: AFP - Michael Steele

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