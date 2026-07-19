Argentina se quedó con un jugador menos en plena final del Mundial, ¿qué pasó?

En horas de la tarde de este domingo 19 de julio, se está viviendo la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026, en donde Argentina y España se tuvieron que ir al tiempo extra de 30 minutos, porque en los dos tiempos establecidos no lograron anotar ningún gol.

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Sin duda, este ha sido un partido digno de una final, debido a lo bueno que estuvo el juego, pues ambos equipos no se dieron por vencidos y presionaron hasta donde más pudieron para no dejar ganar al rival.

En el caso de España, han mantenido el control de la pelota en los 90 minutos, pues Argentina casi no la ha tenido y, de hecho, los comentaristas se han atrevido a decir que, puede ser el partido en donde Messi, menos ha tenido la pelota.

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Precisamente, el país hispano ha tenido muchas oportunidades de anotar un gol, pero el Dibu Martínez no se las ha dejado tan fácil.

¿Qué pasó en Argentina para estar jugando solo con 10 futbolistas?

A minutos pocos de terminarse el segundo tiempo, de hecho, en los minutos de reposición, Enzo Fernández cometió una falta y le sacaron tarjeta roja, por lo que fue expulsado, dejando a Argentina con un jugador menos frente a España en la Copa Mundial FIFA 2026.

Un jugador de Argentina salió en la plena final del Mundial:. (AFP/Shaun Botterill)

El número 24 del equipo latino, ya le habían sacado tarjeta amarilla, por reclamarle al árbitro por una supuesta falta en contra de España.

Con lo bien que ha jugado el país europeo, sin duda, la ausencia de un jugador puede pasarles factura.

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¿Qué falta cometió Enzo en contra de España para salir expulsado del partido final de la Copa Mundial?

Los comentaristas han mencionado que Argentina ha cometido muchas faltas que, incluso no las pitaron, pues el árbitro no está perdiendo el tiempo en pequeñas caídas de los jugadores.

Argentina quedó con diez jugadores en la plena final del Mundial. (AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Así mismo, se ha evidenciado que, los argentinos están jugando rudo y por eso, han sido criticados, aunque no es nuevo, ya que, al parecer, esa estrategia la usan mucho.

En el caso de Enzo, generó un movimiento riesgoso para Pau Cubarsí, justo cuando el español logró tener primero el balón.