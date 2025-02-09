¿A qué hora y fecha se estrena la Parte 2 de la temporada 2 de Wednesday en Netflix?

Los fans de Wednesday en Netflix están a punto de recibir la segunda mitad de la segunda temporada. La plataforma confirmó que los cuatro episodios finales estarán disponibles a partir del miércoles 3 de septiembre de 2025, completando así los ocho capítulos que componen la temporada. Con la primera parte ya disponible desde agosto, la espera por el desenlace está llegando a su fin.

¿Lady Gaga formará parte de la segunda parte de la temporada 2 de Wednesday?

Estos nuevos capítulos continúan la historia desde el final del episodio 4 de la temporada 2, con Merlina (Jenna Ortega) enfrentando situaciones que pondrán a prueba su ingenio y valentía y según las imágenes con ella en el hospital tras la caída por la ventana.

Parte 2 de “Wednesday” llega a Netflix: fecha, hora y más detalles. (Foto: Lisa O'connor / AFP)

Entre los principales conflictos, la protagonista deberá rescatar a su amiga Enid (Emma Myers), mientras se desvelan secretos familiares que involucran a Tyler Galpin (Hunter Doohan), recientemente escapado del centro Willow Hill.

La Parte 2 también contará con la participación de la Directora Larissa Weems (Gwendoline Christie), quien regresa como guía espiritual de Merlina, pese a que su personaje había fallecido en la primera mitad de la temporada.

“Wednesday” Temporada 2: mira aquí la fecha y hora de la segunda parte. (Foto: Jamie McCarthy / Getty Images / AFP)

Además, se confirmó la aparición de la cantante, Lady Gaga interpretando a Rosaline Rotwood, una enigmática profesora de la academia Nevermore.

¿A qué hora será el estreno de la segunda parte de la temporada 2 de Wednesday?

Netflix publicó un tráiler oficial de los nuevos episodios, mostrando algunos avances de la trama y generando altas expectativas entre los espectadores. Cada capítulo tendrá un enfoque particular, dirigido por distintos talentos detrás de cámara.

Los episodios cinco y seis, titulados “Hide and Woe Seek” y “This Means Woe”, respectivamente, estarán bajo la dirección de Angela Robinson, mientras que Tim Burton se encargará de los episodios siete y ocho, “Woe Thyself” y “A Woe in the Dark”.

Para quienes esperan ver la Parte 2, el estreno está programado para la madrugada del miércoles 3 de septiembre, siguiendo la hora habitual de lanzamiento de Netflix. Esta entrega promete resolver varias incógnitas que dejaron a los espectadores con intriga y permitirá conocer si habrá una tercera temporada de la exitosa serie.