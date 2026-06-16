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¿A qué hora juega Colombia contra Uzbekistán? Fecha, hora y dónde ver el partido

La Selección Colombia volverá a jugar un partido en una Copa del Mundo después de ocho años. La tricolor tendrá su primer encuentro contra Uzbekistán.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿A qué hora juega Colombia contra Uzbekistán? Así será el esperado debut de la Tricolor en el Mundial 2026
¿A qué hora juega Colombia contra Uzbekistán? Así será el esperado debut de la Tricolor en el Mundial 2026 (Foto Omar Vega / AFP)

La Selección Colombia volverá a disputar un partido en una Copa del Mundo después de ocho años de ausencia.

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La última vez que el equipo nacional estuvo presente en este torneo fue en el Mundial de Rusia 2018 y, desde entonces, los colombianos han esperado el regreso de la Tricolor a la máxima competencia del fútbol.

Este 17 de junio de 2026 comenzará un nuevo capítulo para Colombia cuando enfrente a Uzbekistán en su primer compromiso del Mundial, un encuentro que genera expectativa entre los hinchas y que marcará el inicio del camino del equipo en la fase de grupos.

Miles de seguidores ya se preparan para acompañar a la Selección en este debut, que será uno de los eventos deportivos más esperados para el país.

¿A qué hora juega Colombia el 17 de junio?

El partido entre Colombia y Uzbekistán se disputará el 17 de junio de 2026 y está programado para las 9:00 de la noche, hora colombiana.

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de la app de Canal RCN, por la señal principal de televisión del canal y también mediante sus plataformas digitales y redes sociales.

Este será el primer compromiso de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y el inicio de una nueva participación en el torneo internacional, luego de no haber estado presente en la edición de Catar 2022.

Colombia jugará contra Uzbekistán a las 9:00 pm. hora local
Colombia jugará contra Uzbekistán a las 9:00 pm. hora local (Foto Mike Nowak / AFP)

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¿Cuáles son los próximos partidos de Colombia?

Después del encuentro frente a Uzbekistán, la Selección Colombia tendrá otros dos compromisos en la fase de grupos.

El segundo partido será frente a Congo, el martes 23 de junio, a las 9:00 de la noche, en el Estadio Guadalajara.

Posteriormente, el equipo colombiano enfrentará a Portugal el sábado 27 de junio, a las 6:30 de la tarde, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Estos tres encuentros definirán el desempeño de la Tricolor en la primera ronda del campeonato y determinarán si logra avanzar a la siguiente fase del Mundial.

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¿Qué es lo más lejos que ha llegado la Selección Colombia en un Mundial?

El mejor desempeño de Colombia en una Copa del Mundo fue en el Mundial de Brasil 2014, cuando alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final.

Su participación terminó después de perder frente a Brasil, que era el país anfitrión del torneo.

Cuatro años después, en Rusia 2018, la Selección volvió a clasificar y consiguió avanzar hasta los octavos de final, instancia en la que fue eliminada por Inglaterra en una definición por penales.

Para el Mundial de Catar 2022, Colombia no logró obtener uno de los cupos disponibles durante las eliminatorias sudamericanas y quedó por fuera del torneo.

Ahora, con su regreso al Mundial 2026, la Tricolor buscará llegar aún más lejos que en las ediciones anteriores y volver a competir entre las selecciones más importantes del planeta.

La Selección Colombia volverá a jugar un partido en una Copa del Mundo después de ocho años.
La Selección Colombia volverá a jugar un partido en una Copa del Mundo después de ocho años. (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
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