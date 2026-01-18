Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yuli Ruiz estalla y enfrenta a participantes en el brunch de La casa de los famosos: “A mí me respetan”

El brunch de los nominados en La casa de los famosos desató fuerte enfrentamiento entre Lorena Altamirano y Yuli Ruiz.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yuli Ruiz estalla contra Lorena Altamirano en el brunch de La casa de los famosos Colombia
Yuli Ruiz le responde a Lorena Altamirano en tenso cruce en el brunch en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

La noche de este domingo 18 de enero de 2025, La casa de los famosos Colombia 3 vivirá uno de sus momentos más esperados: la primera eliminación de la temporada.

Antes de la gala oficial, que se transmitirá a las 8:00 p. m. por el Canal RCN, los participantes nominados protagonizaron un tenso encuentro que ya está dando de qué hablar en redes sociales.

¿Qué ocurrió entre Lorena Altamirano y Yuli Ruiz en el brunch de La casa de los famosos Colombia 3?

Como es tradición en el reality, los famosos en riesgo de salir se reunieron en el conocido brunch, un espacio diseñado para que los nominados se enfrenten cara a cara, aclaren rumores y expongan sus verdades ante el público.

En esta ocasión, en la mesa estuvieron Lorena Altamirano, Nicolás Arrieta, Renzo Meneses, Luisa Cortina, Tebi Bernal y Yuli Ruiz.

Uno de los momentos más tensos durante el brunch se dio cuando Lorena Altamirano lanzó una pregunta directa a Yuli Ruiz sobre su llegada al programa.

Ante el cuestionamiento, Yuli negó la acusación y defendió su proceso dentro del reality. Durante la conversación, también salieron a relucir críticas sobre la forma en la que cada una se ha mostrado frente a las cámaras.

A Lorena la señalaron por su pasividad dentro del formato, mientras que a Yuli la cuestionaron por el uso de su pijama y la imagen que proyecta, comentarios que no fueron bien recibidos por la modelo y empresaria.

¿Por qué la broma de Renzo Meneses generó incomodidad Yuli Ruiz en La casa de los famosos?

El ambiente se tornó tenso cuando Renzo Meneses hizo una broma sobre la pijama de Yuli, comentando que era “c0nt3nid0 para @dult0s”.

La reacción de Lorena ante el comentario de Renzo fue el detonante para que Yuli se alterara y pidiera respeto, dejando claro que no aceptaba ese tipo de calificativos y afirmando que no era una “pr3p@go”.

En medio de la discusión, Nicolás Arrieta también intervino y aseguró que, bajo ese mismo criterio, él podría ser catalogado de la misma manera, ya que se considera una persona grosera y con un contenido que no siempre es apto para menores.

