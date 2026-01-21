Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yuli Ruiz contestó el teléfono y esto hizo con su poder en La casa de los famosos

La influenciadora Yuli Ruiz recibió un importante poder, el cual utilizó con Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora Yuli Ruiz contestó el teléfono, que fue instalado en el primer 'Congelado' en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, y obtuvo el tercer poder.

¿Qué poder se ganó Yuli Ruiz al contestar el teléfono en La casa de los famosos Colombia?

En horas de la mañana de este miércoles 21 de enero el teléfono sonó y Yuli Ruiz fue quien logró recibir la llamada, obteniendo el poder de la inmunidad, pero para uno de sus compañeros.

El Jefe le indicó que obtuvo el poder de otorgar dicha inmunidad durante la gala de la jornada de nominación.

¿A quién le otorgó la inmunidad Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido decidió darle la inmunidad a Manuela Gómez, asegurando que se le daba porque es la única persona que conoce afuera del reality desde hace varios años y con quien sostiene una buena relación.

¿Cómo reaccionó Manuela Gómez al recibir la inmunidad en La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez se mostró muy feliz de la decisión que tomó Yuli Ruiz y le agradeció por haberla elegido.

La famosa se salvó de ser nominada por parte de sus compañeros, pues fue una de las famosas que más obtuvo votación por parte del público.

El Jefe realizó una jornada de nominación donde los participantes tuvieron que votar primero en privado y luego con los más votados tuvieron que realizarlo de forma presencial con siete prenominados.

Entre ellos estaba Manuela Gómez, pero tras la decisión de Yuli Ruiz, esta salió de la votación y por esta semana obtendrá el beneficio de la inmunidad, pues hay otros poderes que podrán en riesgo a los demás participantes.

Cabe recordar que, el jueves el famoso que conteste obtendrá el poder del intercambio, el viernes el poder de nominación, el sábado el poder de otorgar la salvación y el domingo el poder del veto para la siguiente prueba del líder.

Recuerda estar al pendiente de lo que ocurrirá con los nominados en La casa de los famosos Colombia a través de las galas y la aplicación del Canal RCN.

