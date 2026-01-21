Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul nominó a Sara Uribe en La casa de los famosos; así quedó la placa

Estos fueron los participantes que quedaron en la placa de nominados de La casa de los famosos Colombia este 21 de enero.

johanna fadul y sara uribe
Johanna Fadul nominó a Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia se llevó a cabo este miércoles 16 de abril durante la gala el proceso de nominación y se dieron a conocer los resultados de las votaciones del público y de los participantes, quienes eligieron a quiénes enviar a placa.

¿Por qué Johanna Fadul nominó a Sara uribe en La casa de los famosos Colombia?

La actriz Johanna Fadul nominó a Sara Uribe, como parte de sus beneficios en La casa de los famosos Colombia, argumentando que lo hizo porque no tenía a nadie más a quien nominar, pues sus opciones ya estaban en placa; además de agregar que las veces que ha intentado comunicarse con ella siente que no logran conectar.

Asimismo, señaló que después de la dinámica de 'Etiquetas' sintió que ella cambió su actitud y cortó su comunicación con ella.

Sara Uribe aceptó la nominación de la actriz, pero luego lo comentó con su grupo de amigos en la competencia señalando que la sorprendió un poco la decisión de Fadul.

¿Cómo quedó la placa de nominación este 21 de enero en La casa de los famosos Colombia?

Para la jornada de nominación de este 21 de enero, los famosos nominaron en dos actividades. Una en privado en el confesionario y otra frente a frente, dando como resultado que los nominados por sus compañeros fueran Beba, Tebi Bernal, Renzo Meneses, Juanse Laverde y Marilyn Patiño.

En cuanto a la votación del público, los famosos que menor apoyo recibieron fueron Campanita y Alejandro Estrada, quedando también en placa de nominación.

A ellos se les sumó Mariana Zapata, que ya estaba en placa de nominación luego de que Luisa Cortina la nominara como su último poder al salir de la competencia tras la gala de eliminación.

Es importante señalar que, los famosos que están nominados cuentan todavía con varias opciones de salvarse de la placa de nominación, pues cuentan con poderes que aún desconocen tras las próximas llamadas del teléfono en estos días y la prueba de salvación de este jueves 22 de enero, donde también lograr salir de la placa.

