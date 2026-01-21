Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beba, Renzo y Tebi Bernal entre los nominados por sus compañeros en La casa de los famosos Colombia

Beba, Renzo, Tebi Bernal, Juanse y Marilyn fueron los más votados por sus compañeros de La casa de los famosos Colombia, así reaccionaron.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Beba, Renzo, Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia
Beba, Renzo, Tebi Bernal en riesgo en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

En la gala de este 21 de enero de La casa de los famosos Colombia se realizó la jornada de nominación, en la que los participantes dieron a conocer sus votos hacia los compañeros que quieren que abandonen la competencia.

¿Quiénes quedaron nominados por sus compañeros este 21 de enero en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe optó por realizar la jornada de nominación con dos actividades. Primero los llevó a cada uno al confesionario para que ofrecieran sus votos, dos a un compañeros y uno a otro compañero.

Los siete famosos que más votos obtuvieron de esta votación quedaron prenominados y los famosos tuvieron que volver a votar frente a frente, votando entre Alexandra, Alejandro Estrada, Beba, Juanse Laverde, Marilyn Patiño, Tebi Bernal, Renzo Meneses.

nominados en la casa de los famosos colombia

Los famosos que tuvieron la mayor votación de sus compañeros y que quedaron en la placa de nominación fueron Beba, Renzo, Tebi Bernal, Juanse y Marilyn Patiño.

¿Por qué nominaron a Beba, Renzo, Tebi Bernal, Juanse y Marilyn en La casa de los famosos Colombia?

Beba, Renzo, Tebi Bernal, Juanse y Marilyn fueron nominados por sus compañeros por razones personales y diferentes de cada uno.

Cabe destacar que, Tebi Bernal contestó el teléfono y le quitó el poder de salvación a Johanna Fadul, por lo que, podría salvarse él mismo.

tebi bernal en la casa de los famosos

Los tres obtuvieron la mayoría de votos tras ser de los participantes que más conflictos han tenido en La casa de los famosos Colombia, en especial luego de la dinámica de 'Etiquetas', donde tuvieron conflictos con algunos de sus compañeros por los calificativos que pusieron.


Los otros dos nominados fueron Campanita y Alejandro Estrada, quienes quedaron en la placa de nominación por parte del público tras obtener la menor votación y quedaron bastante sorprendidos.

De igual manera, Mariana Zapata se encuentra nominada por Luisa Cortina, quien fue la primera eliminada de La casa de los famosos Colombia.

Asimismo, Sara Uribe, entró a la placa tras estar nominada por la líder se la semana, la actriz Johanna Fadul, quien aseguró que lo hizo porque no ha logrado tener buena comunicación y conexión con ella.

