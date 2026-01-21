Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Corrales emociona al dejar ver su pancita de embarazo en plena rutina: “23 semanas”

La imagen de Sara Corrales mostrando su pancita de embarazo enterneció a sus seguidores.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Corrales derrite las redes al mostrar su pancita de embarazo en una foto que enterneció a todos
Sara Corrales desata ternura al mostrar su pancita de embarazo. (Foto: AFP)

La actriz colombiana Sara Corrales volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una imagen en la que deja ver su pancita de embarazo, la cual ya es mucho más evidente.

¿Cómo luce la pancita de embarazo de Sara Corrales que enterneció a sus seguidores?

La actriz enterneció a sus millones de seguidores al publicar una fotografía en la que aparece luciendo ropa deportiva y mostrando su pancita con orgullo al cumplir 6 meses de embarazo.

En la imagen, además, se puede ver que se encuentra en el gimnasio, dejando claro que continúa activa durante esta etapa.

Sara Corrales se ha mostrado muy feliz con esta nueva etapa de su vida, la cual vive junto a su esposo, el empresario argentino con quien se casó en 2025 en una boda de ensueño realizada en Medellín.

Sara Corrales derrite las redes al mostrar su pancita de embarazo en una foto que enterneció a todos
Desde entonces, la actriz ha compartido algunos momentos especiales de su vida personal, evidenciando lo plena que se siente.

En varias ocasiones, la actriz había revelado que no tenía planes de convertirse en madre, ya que durante años priorizó su carrera profesional. Sin embargo, hoy asegura que esta etapa se ha convertido en una de sus mayores prioridades y que está viviendo un sueño hecho realidad.

¿Qué detalle del embarazo de Sara Corrales llamó la atención en su más reciente imagen?

A finales de 2025, Sara Corrales sorprendió a sus seguidores al anunciar que estaba embarazada, noticia que generó una ola de reacciones positivas en redes sociales.

Desde ese momento, cada publicación relacionada con su embarazo ha sido seguida de cerca por sus fans.

Según se ha conocido, la bebé nacería a mediados de mayo y, aunque la actriz ya se encuentra en una etapa avanzada de su embarazo, fue recientemente cuando su barriguita empezó a notarse con mayor claridad, causando sensación entre quienes la siguen.

Sara Corrales derrite las redes al mostrar su pancita de embarazo en una foto que enterneció a todos
Además, Sara Corrales ha dejado claro que, al enterarse de que estaba viviendo esta nueva etapa, comenzó a ser más consciente con su alimentación y dejó ver que sus hábitos cambiaron radicalmente para brindarle los mejores nutrientes a su bebé, dejado atrás los químicos que se usan incluso en el esmalte de uñas.

