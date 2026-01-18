Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón opina sobre quién podría salir de La casa de los famosos Colombia 3: ¿qué dijo?

Yina Calderón lanzó su pronóstico sobre la eliminación de La casa de los famosos y reveló quién es su participante favorita.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón dice que se va Lorena Altamirano de La casa de los famosos Colombia 3
Yina Calderón habla sin filtros sobre la primera eliminación de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón de nuevo está en medio de la conversación tras referirse a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La empresaria y creadora de contenido, quien fue participante de la segunda edición del reality de convivencia, reveló recientemente quién cree que será la persona eliminada y también dejó ver quién es su favorita dentro de la competencia.

¿Quién saldría hoy de La casa de los famosos Colombia 3, según Yina Calderón?

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Yina habló sin filtros sobre lo que está ocurriendo en la casa más famosa del país, dejando claras sus opiniones frente a algunos participantes que siguen dando de qué hablar.

En el video, Yina Calderón escribió de manera directa: “Que se vaya Lorena”, refiriéndose a prometida del actor Fernando ‘el flaco’ Solorzano, a quien en varias ocasiones ha llamado “Lorena chanclas”, apodo con el que se ha referido a ella de forma recurrente.

Y es que Lorena Altamirano, en un live que realizó justo antes de comenzar la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, dejó ver una preocupación que tenía por unas chanclas que llevaban un logo, un tema que, según contó, le habrían pedido ajustar desde producción.

Según Yina, considera que es quien debería abandonar la competencia en esta nueva jornada de eliminación que se hará este domingo, 18 de enero, en la gala de La casa de los famoso Colombia a las 8 p.m. por el Canal RCN.

¿Cuál es el participante favorito de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 3?

Además de hablar sobre su pronóstico en la primera eliminación, Yina también se refirió a la participante que más le llama la atención en esta temporada.

Según expresó, su favorita dentro de La casa de los famosos Colombia 3 es Alexa Torres, de quien habló de manera positiva: “Se ve bacana”, comentó Yina en el video.

Como era de esperarse, las declaraciones de Yina Calderón generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios salieron en defensa de la actriz Lorena Altamirano.

