Manuela Gómez abrió su corazón sobre su adopción: "mi mamá me regaló"

Manuela Gómez se sinceró sobre lo que siente al saber que su mamá la regaló cuando tenía nueve meses de nacida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Manuela Gómez en la casa de los famosos colombia
Manuela Gómez habló sobre su adopción en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La empresaria Manuela Gómez abrió su corazón a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia tras hablar de su adopción.

¿Manuela Gómez, de La casa de los famosos Colombia, es adoptada?

La influenciadora Manuela Gómez ha revelado en repetidas ocasiones en sus redes sociales que es adoptada; sin embargo, en el reality decidió dar algunos detalles nuevo al respecto.

manuela gomez sobre su adopcion

"Yo soy adoptada, mi mamá me regaló cuan do tenía nueve meses. No importa la edad, creo que hubiera sido más fácil para mí darme cuenta que me tuvo y me regaló inmediatamente, a darme cuenta que se quedó conmigo nueve meses, que sintió esa conexión entre mamá e hija que ahora lo entiendo con mi hija", contó.

Destacó que, al ver a su hija Samantha cuando tuvo nueve meses de nacida no pudo evitar preguntarse cómo su mamá pudo desprenderse de ella.

¿Manuela Gómez conoce a su mamá biológica?

La paisa relató que por cosas de la vida terminó en manos de quienes considera sus padres, pues fueron quienes la educaron y respondieron por ella.

manuela gomez habla de su mama

Manuela confesó que su mamá adoptiva decidió buscar a su mamá biológica porque veía que ella lo necesitaba para su salud mental y emocional.

Tras dar con su paradero conoció a su mamá y a toda su familia biológica cuando era una adolescente, pero detalló que solo le pareció importante saber de dónde viene, pero no tiene más comunicación con ellos, pues no le interesa.

"Mi otra familia no me interesa en lo absoluto (...) yo hace muchos años no sé de ellos, yo me desprendí porque yo simplemente quería saber de dónde venía, más no buscaba una relación o familiarizarme", agregó.

La actriz Johanna Fadul le aconsejó hacer terapia con profesionales tras dicha situación, a lo que ella indicó que ha intentado hacerlo, pero no se ha sentido cómoda.

"A veces me siento muy agobiada porque yo no hablo de estos temas con nadie porque tampoco tengo amistades firmes para hablarlo", comentó.

Destacó que por ello le ha sido tan difícil desprenderse de su hija al estar en la competencia porque quiere que tenga la misma herida que ella.

