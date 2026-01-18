Habitante de La casa de los famosos lanzó señalamiento contra Mariana Zapata: “Me dejó en visto”

Mariana Zapata y Tebi Bernal coincidieron en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pero no fue en el reality donde se conocieron, de hecho, ya tienen una historia juntos.

¿Qué famoso dijo que Mariana Zapata lo había dejado en visto en redes sociales?

En medio de una charla con Renzo Meneses, La Beba y Jay Torres, Mariana recordó el día que conoció a Tebi. La habitante contó que hace algunos años asistió a un evento y allí estaba él, además de Luisa Fernanda W y otros creadores de contenido.

Mariana estaba con su hermana, quien quería una foto con La W, pero también se fotografió con Tebi. En esa ocasión él le propuso a la influencer que salieran a comer un helado, pero la cita nunca se concretó.

En algún momento, Tebi decidió escribirle por redes a Zapata y le preguntó si “seguía en pie lo del helado”, pero ella no le contestó y finalmente “lo dejó en visto”.

Esa situación no incomodó ni molestó a Tebi, de hecho, lo recuerda de forma muy graciosa. Entonces, Renzo y Jay aprovecharon para cuestionar a Mariana sobre si es creída, aunque ella manifestó que no lo cree así.

Tebi Bernal dijo que intentó invitar a salir a Mariana Zapata, pero nunca se concretó nada. Fotos: RCN

“¿En qué se basan para decir que una es creída?”, preguntó Mariana, y Jay Torres no dudó en recordarle que dejar en visto a alguien es una actitud de una persona con esas características.

La Beba se involucró en la conversación y opinó sobre lo que ha analizado en Zapata. “Yo lo que percibí es que te gusta siempre estar bien puesta, súper arreglada, súper femenina, pero eso no tiene nada que ver con que es creída", aunque Jay y Renzo siguieron pensando lo contrario.

¿Mariana Zapata tuvo romance con un jugador de la Selección Colombia?

Mariana Zapata hizo una viral revelación en La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido contó que tuvo un romance con un reconocido futbolista que, además, hace parte de la Selección Colombia.

La habitante de la casa más famosa recordó que el primer encuentro se dio en una salida de amigas. Allí surgió la química y empezaron a hablar por chat y videollamadas, aunque los encuentros no eran tan frecuentes, dado que él debía estar concentrado en su carrera.

Las cosas fueron avanzando muy rápido, tanto, que el deportista la presentó ante su familia y frente a sus compañeros la mostraba sin reparo ni pena.

Mariana Zapata habló de su relación con un futbolista de la Selección Colombia. Foto: RCN

Parecía que la relación prosperaría mucho más, pero las dudas empezaron a aparecer en ella, quien empezó a sospechar que el jugador le mentía sobre su relación de ese momento. Aunque él aseguraba que ya estaba separado de su esposa, ella no le creía del todo.

Me dijo que él ya se estaba divorciando yo le decía que no le creía porque todos los que dicen eso es mier** y me mostró que había firmado el divorcio, me contó todo lo que había pasado con ella

El futbolista llegó a proponerle a Mariana que se casaran, pero eso implicaba marcharse de Colombia y ella no aceptó. Sin embargo, todo empeoró cuando Zapata fue contactada por la esposa del jugador, quien le dijo que le habían mentido, pues él nunca se ha separado.

En definitiva, Zapata dio por terminado ese noviazgo, pero las redes sociales hicieron eco de sus palabras y empezaron a preguntarse quién sería ese jugador que le prometió hasta matrimonio a la actual habitante de La casa de los famosos.