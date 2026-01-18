Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Habitante de La casa de los famosos lanzó señalamiento contra Mariana Zapata: “Me dejó en visto”

Una celebridad de La casa de los famosos Colombia contó el día que le habló a Mariana Zapata por redes, pero ella nunca le contestó.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Mariana Zapata generó revuelo con su confesión sobre un amor del pasado.
Mariana Zapata habló de cuando conoció a uno de los habitantes con los que ahora comparte convivencia en La casa de los famosos. Foto: RCN

Mariana Zapata y Tebi Bernal coincidieron en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pero no fue en el reality donde se conocieron, de hecho, ya tienen una historia juntos.

¿Qué famoso dijo que Mariana Zapata lo había dejado en visto en redes sociales?

En medio de una charla con Renzo Meneses, La Beba y Jay Torres, Mariana recordó el día que conoció a Tebi. La habitante contó que hace algunos años asistió a un evento y allí estaba él, además de Luisa Fernanda W y otros creadores de contenido.

Artículos relacionados

Mariana estaba con su hermana, quien quería una foto con La W, pero también se fotografió con Tebi. En esa ocasión él le propuso a la influencer que salieran a comer un helado, pero la cita nunca se concretó.

En algún momento, Tebi decidió escribirle por redes a Zapata y le preguntó si “seguía en pie lo del helado”, pero ella no le contestó y finalmente “lo dejó en visto”.

Esa situación no incomodó ni molestó a Tebi, de hecho, lo recuerda de forma muy graciosa. Entonces, Renzo y Jay aprovecharon para cuestionar a Mariana sobre si es creída, aunque ella manifestó que no lo cree así.

Tebi Bernal hizo una revelación sobre Mariana Zapata en La casa de los famosos.
Tebi Bernal dijo que intentó invitar a salir a Mariana Zapata, pero nunca se concretó nada. Fotos: RCN

“¿En qué se basan para decir que una es creída?”, preguntó Mariana, y Jay Torres no dudó en recordarle que dejar en visto a alguien es una actitud de una persona con esas características.

Artículos relacionados

La Beba se involucró en la conversación y opinó sobre lo que ha analizado en Zapata. “Yo lo que percibí es que te gusta siempre estar bien puesta, súper arreglada, súper femenina, pero eso no tiene nada que ver con que es creída", aunque Jay y Renzo siguieron pensando lo contrario.

¿Mariana Zapata tuvo romance con un jugador de la Selección Colombia?

Mariana Zapata hizo una viral revelación en La casa de los famosos Colombia. La creadora de contenido contó que tuvo un romance con un reconocido futbolista que, además, hace parte de la Selección Colombia.

La habitante de la casa más famosa recordó que el primer encuentro se dio en una salida de amigas. Allí surgió la química y empezaron a hablar por chat y videollamadas, aunque los encuentros no eran tan frecuentes, dado que él debía estar concentrado en su carrera.

Las cosas fueron avanzando muy rápido, tanto, que el deportista la presentó ante su familia y frente a sus compañeros la mostraba sin reparo ni pena.

Mariana Zapata contó detalles del jugador de la Selección con el que tuvo una relación.
Mariana Zapata habló de su relación con un futbolista de la Selección Colombia. Foto: RCN

Parecía que la relación prosperaría mucho más, pero las dudas empezaron a aparecer en ella, quien empezó a sospechar que el jugador le mentía sobre su relación de ese momento. Aunque él aseguraba que ya estaba separado de su esposa, ella no le creía del todo.

Me dijo que él ya se estaba divorciando yo le decía que no le creía porque todos los que dicen eso es mier** y me mostró que había firmado el divorcio, me contó todo lo que había pasado con ella

El futbolista llegó a proponerle a Mariana que se casaran, pero eso implicaba marcharse de Colombia y ella no aceptó. Sin embargo, todo empeoró cuando Zapata fue contactada por la esposa del jugador, quien le dijo que le habían mentido, pues él nunca se ha separado.

Artículos relacionados

En definitiva, Zapata dio por terminado ese noviazgo, pero las redes sociales hicieron eco de sus palabras y empezaron a preguntarse quién sería ese jugador que le prometió hasta matrimonio a la actual habitante de La casa de los famosos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Manuela Gómez en la casa de los famosos colombia Manuela Gómez

Manuela Gómez abrió su corazón sobre su adopción: "mi mamá me regaló"

Manuela Gómez se sinceró sobre lo que siente al saber que su mamá la regaló cuando tenía nueve meses de nacida.

Kevin Roldán ingresa a La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Kevin Roldán ingresa a La casa de los famosos Colombia

Kevin Roldán sorprendió al ingresar a La casa de los famosos Colombia durante su primera fiesta, que también contó con Don Fulano como invitado musical.

mariana zapata con futbolista Mariana Zapata

Mariana Zapata reveló que tuvo romance con reconocido futbolista de la Selección Colombia

Mariana Zapata contó en La casa de los famosos Colombia cómo fue su relación con futbolista que estaba casado.

Lo más superlike

Yeison Jiménez: video inédito de su hijo en el homenaje genera emoción Yeison Jiménez

Fans aseguran que el hijo menor de Yeison Jiménez será cantante tras este video: “Nuestro próximo”

Un video del hijo menor de Yeison Jiménez conmueve a los fans, quienes aseguran que podría seguir los pasos de su padre.

Sofía Jaramillo habló del regalo que recibió a los 4 años. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo quedó en shock tras recibir un extraño regalo de cumpleaños a los 4 años

Influencer quedó ciega de un ojo tras una grave infección por un parásito en la playa Viral

Influencer quedó ciega de un ojo tras una grave infección por un parásito en la playa

La casa de los famosos

¿Qué es la ojera vascular y cómo se trata? La condición de Beba en La casa de los famosos Colombia

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos