La Liendra compartió fotos de cómo lucía en el 2016 y un detalle llamó la atención

Al iniciar el 2026, se volvió tendencia lo que pasó en el 2016. Cantantes, actores y demás celebridades decidieron compartir en redes sociales lo que vivieron hace exactamente 10 años.

¿Cómo lucía La Liendra en el 2016?

La Liendra se unió a este trend y les mostró a sus seguidores cómo lucía en ese año. Sus seguidores reaccionaron de distinta manera, incluso, Altafulla también le dejó un mensaje al creador de contenido quindiano.

Las imágenes evidencian el enorme cambio físico que ha tenido Mauricio Gómez a lo largo de estos años. El joven mostró su proceso y cómo era su vida en aquel entonces.

El exhabitante de La casa de los famosos acompañó las fotografías con una corta, pero contundente frase: “2016…”.

Al hacer la publicación, el hombre nacido en La Tebaida recibió distintos comentarios. El Mindo le escribió: “recuerdo cuando te adopté y te despulgué… Gran TBT”, mientras que Altafulla expresó: “han sido 10 años de bendiciones”.

La Liendra mostró cómo lucía en el 2016 y sorprendió con su cambio físico. Foto: RCN

Otras opiniones hicieron énfasis en el enorme cambio que ha vivido el influenciador y destacaron el proceso que ha atravesado hasta convertirse en uno de los creadores de contenido más reconocidos del país.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

“Mor sos un crack”, “el verdadero challenge! De los mejores 10 años que he visto!”, “fue Blogger, guaracho, fara, gomelo, ganster del barrio JAJAJAJA. Mucha admiración Bro”, “siempre con sus zapatos bien limpios”.



La Liendra hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y logró una importante participación. Creó el grupo de Los Lavaplatos y guió con su creatividad a otros habitantes.

¿Qué dijo La Liendra del desempeño de Yina Calderón como jueza de La casa de los famosos Colombia?

En ese sentido, el influencer reaccionó al regreso de Yina Calderón a La casa de los famosos, donde, esta vez, ofició como jueza. Su postura no agradó a las demás celebridades y desató críticas.

Entre otras cosas, Yina lanzó señalamientos contra Lorena Altamirano y Sara Uribe, y fue tildada de “imparcial”. Lo cierto es que la empresaria generó revuelo con su presencia y las reacciones no se hicieron esperar, incluso, fuera del reality.

El desempeño de Yina Calderón como jueza ha generado gran revuelo en las redes sociales. Foto Canal RCN

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Mauricio Gómez dijo: “Yina Calderón es la jueza de esta tercera temporada. Uy, menos mal estoy en mi casita y no allá. ¿Le dijo Karina a Mariana? Ay, Dios mío”.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra reaccionó al polémico juicio de Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia

Tras su participación en el reality, La Liendra se dedicó a la creación de contenido en redes sociales, especialmente a la producción de videos sobre distintas situaciones históricas que han ocurrido en el país.