Altafulla sufre accidente en pleno show en San Andrés y preocupa a sus seguidores: esto dijo

Altafulla sufrió un percance en tarima durante un show en San Andrés y luego explicó qué le ocurrió.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Altafulla sufre incidente en show.
Altafulla casi cae del escenario en San Andrés y luego revela qué le pasó. (Foto: Canal RCN y Freepik)

El cantante barranquillero Altafulla volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez no solo por su música, sino por un inesperado momento que vivió durante una reciente presentación en la isla de San Andrés.

¿Qué le pasó a Altafulla en su presentación en San Andrés?

A través de sus redes sociales, el artista barranquillero y exparticipante de La casa de los famosos de Colombia 2 compartió que se encontraba ofreciendo un show en este reconocido destino turístico, donde logró reunir a decenas de asistentes que disfrutaron de su música y energía en tarima.

Sin embargo, lo que parecía una noche perfecta tomó un giro inesperado cuando el cantante sufrió un pequeño accidente en pleno escenario.

Durante la presentación, Altafulla estuvo a punto de caer, un instante que fue captado por algunos asistentes y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Altafulla sufre incidente en show.
Altafulla casi cae del escenario en San Andrés y luego revela qué le pasó. (Foto: Canal RCN)

En los videos, se observa al cantante perder el equilibrio por unos segundos, generando preocupación entre quienes se encontraban disfrutando del espectáculo.

A pesar del susto, el artista logró continuar con su presentación y culminar el show sin mayores contratiempos. No obstante, horas después, fue el propio Altafulla quien decidió pronunciarse y aclarar qué había ocurrido.

¿Qué dijo Altafulla tras caída durante presentación en San Andrés?

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Altafulla contó de manera directa lo que le pasó durante el show. “Me jodí la pierna”, dijo el cantante, sin entrar en mayores detalles sobre la gravedad de la lesión o si necesitará atención médica adicional.

Aunque no profundizó en lo sucedido, el barranquillero aprovechó el espacio para agradecer a la isla de San Andrés por el cariño recibido durante su presentación.

En sus mensajes dejó ver que, pese al incidente, se llevó una experiencia positiva del lugar y luego en otra de sus historias Altafulla contó que estaba en el aeropuerto despidiéndose de la isla.

Como suele ocurrir con este tipo de situaciones, los seguidores del cantante no tardaron en reaccionar, enviándole mensajes de apoyo y deseándole una pronta recuperación.

Por ahora, Altafulla no ha confirmado si el accidente afectará su agenda de conciertos, o fue algo pasajero.

Altafulla sufre incidente en show.
Altafulla casi cae del escenario en San Andrés y luego revela qué le pasó. (Foto: Canal RCN)
