Luisa Cortina arremetió contra Sara Uribe en La casa de los famosos y la tildó de “solapadita”

Luisa Cortina opinó sin filtros sobre Sara Uribe en medio del primer brunch de la tercera temporada de La casa de los famosos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Luisa Cortina habló de lo que piensa de Sara Uribe en el brunch.
Luisa Cortina reveló su opinión sobre Sara Uribe y causó revuelo. Foto: RCN

Se realizó el primer brunch de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y Sara Uribe fue uno de los nombres que más salió a relucir entre los nominados, y quienes están en riesgo de eliminación.

Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Yuli Ruiz, Nicolás Arrieta, Luisa Cortina y Renzo Meneses se enfrentaron al primer brunch y se dijeron sus verdades. Respondieron distintas preguntas y ventilaron las diferencias que tienen con otros participantes.

¿Cuáles fueron las contundentes palabras de Luisa Cortina contra Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia?

Luisa, al momento de hablar, no se guardó nada y dio su contundente opinión sobre Sara Uribe, una de las participantes de la competencia.

Al responder una de las tradicionales preguntas, Cortina dijo que cree que la modelo y presentadora es “solapadita” y “se vende como tiernita”. Agregó que hay muchas cosas que la antioqueña sigue sin mostrar en la competencia.

Sumado a lo dicho por Luisa, al finalizar el brunch, Nicolás Arrieta dijo que Uribe es una participante de cuidado, dado que tiene experiencia en realities y cree que eso es un valor adicional a la hora de seguir avanzando en la competencia.

Luisa Cortina expresó lo que piensa de Sara Uribe.
Luisa Cortina lanzó una frase sobre Sara Uribe que ha generado polémica. Foto: RCN

Luisa, sin embargo, no solo lanzó pullas contra Sara, también lo hizo sobre Lorena Altamirano y expresó que “entró con un fandom prestado”, haciendo énfasis en que la actriz es pareja de Fernando ‘El Flaco’ Solórzano.

Durante el brunch, Lorena defendió su participación en La casa de los famosos y hasta tuvo un acalorado enfrentamiento con Yuli Ruiz. Ambas se dijeron sus verdades y desataron el primer gran choque del brunch.

Yuli pidió respeto a los demás participantes, pero, sobre todo, a Renzo, quien había lanzado un comentario que la empresaria no recibió de la mejor manera.

Así se consumó el primer brunch de esta temporada, el evento que antecede la noche de nominación y la posterior eliminación. Este domingo conoceremos al primer eliminado de la temporada y son seis los famosos en riesgo.

¿Para qué entró Yina Calderón a La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón entró esta semana a La casa de los famosos para liderar el primer juicio. La empresaria hizo las veces de jueza y no tardó en causar polémica. La huilense le llamó la atención a varios participantes y los instó a generar más contenido.

Yina Calderón rompe el silencio y aclara qué pasa con el Agropecuario.
La participación de Yina Calderón como jueza causó revuelo entre los habitantes de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

La presencia de Yina en la casa más famosa provocó reacciones en exparticipantes como El Flaco Solórzano y La Liendra. El actor caleño entró en defensa de su pareja, Lorena Altamirano, mientras que el quindiano agradeció no haber estado en competencia cuando Yina está dispuesta a encender la polémica.

Esta temporada apenas empieza y poco a poco han surgido diferencias y situaciones que, seguramente, agravarán las tensiones.

