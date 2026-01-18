Johanna Fadul y Valentino cambian el juego tras sincera conversación en La casa de los famosos

La convivencia en La casa de los famosos Colombia 3 volvió a generar uno de esos momentos que no pasan desapercibidos para los televidentes.

Esta vez, los protagonistas fueron Johanna Fadul y Valentino Lázaro, quienes sorprendieron con una conversación directa que dejó ver una posible reconciliación.

¿Johanna Fadul y Valentino Lázaro hicieron las paces en La casa de los famosos?

Desde el inicio del encuentro, ambos dejaron claro que la relación no partía desde la cercanía.

Valentino fue directo al reconocer que no conocía realmente a Johanna cuando habló de ella en el pasado. “Es claro que no te conocía”, le dijo, asegurando que el video que hizo anteriormente lo realizó “con el corazón” y desde lo que sentía en ese momento.

Durante la charla, Johanna decidió enfrentar la situación sin rodeos y le preguntó directamente a Valentino si quería hacer las paces con ella.

En un gesto que descolocó a muchos, señaló la cámara mientras abría los brazos, invitándolo a un abrazo. Valentino, en lugar de acercarse de inmediato, se lanzó al piso, diciendo que aún no estaba preparado.

Johanna Fadul y Valentino Lázaro pasan del conflicto al diálogo en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Johanna aprovechó el momento para dejar clara su postura dentro de La casa: aseguró que puede jugar “de buena o de mala”, Valentino, por su parte, fue sincero al decir que, pese a todo, ella no le cayó mal.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre el juego a Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

Valentino también reconoció que es consciente de cómo la situación podría verse desde fuera. “Sé que nos están viendo en Colombia como hipócritas”, expresó, aunque reiteró que lo que dijo en su video sigue siendo cierto desde su perspectiva.

Aun así, admitió que su percepción sobre la actriz ha cambiado al convivir con ella y dejó ver que no le resulta una mala persona.

Incluso lanzó una frase que llamó la atención: “Obvio que me encantaría que me cayeras mal, pero no, sería feliz”, dijo, dando a entender que el conflicto no se desarrolló como ambos esperaban.

Johanna respondió señalando que Valentino le estaba “dañando el juego”, ya que su intención inicial era enfrentarse con él dentro de la casa. Valentino coincidió y aseguró que también esperaba ese choque.