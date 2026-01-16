Sara Uribe se disculpa con Sofía en La casa de los famosos y Angélica Jaramillo no se queda callada

Tan solo han pasado unos días desde el estreno de La casa de los famosos Colombia 3, y Sara Uribe protagonizó un momento de tensión que terminó en disculpas con Sofía Jaramillo.

¿Por qué Sara Uribe le pidió disculpas a Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Sofía Jaramillo se acercó a Sara Uribe para hablar sobre lo ocurrido durante una conversación que sostenía con Campanita. En medio de ese diálogo, Sara intervino y, según lo revelado en la charla, le habría respondido de mala manera a Sofía.

Esta situación generó una reacción en la modelo, quien le expresó a Sara que el trato la había afectado emocionalmente e incluso la hizo llorar: “A mí no me gusta que me hablen feo”, aseguró.

Por su parte, Sara Uribe, al escuchar las palabras de Sofía, le pidió disculpas de inmediato.

Explicó que se sintió atacada en ese momento y por eso reaccionó de esa forma. Además, reconoció que, al darse cuenta de que Sofía no tenía la intención que ella pensó, decidió ir a preguntarle directamente a Johanna Fadul.

Todo esto se dio luego de la dinámica ‘Uno de aquí’, en la que se reveló que algunos participantes habrían creado un grupo con estrategias antes de ingresar a la competencia.

Esta información llegó tanto a Sofía como a Johanna y, desde que se hizo pública, ha generado varios inconvenientes dentro de la casa.

Sara Uribe aclaró la situación con Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia y Angelica reaccionó. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Angélica Jaramillo a las disculpas de Sara Uribe a Sofía en La casa de los famosos?

Angélica Jaramillo, hermana de Sofía Jaramillo, reapareció en sus redes sociales con un video en el que se refirió a las disculpas que Sara Uribe le ofreció a su hermana menor dentro de La casa de los famosos Colombia.

En su mensaje, Angélica recordó su paso por Protagonistas de Nuestra Tele, reality en el que compartió con Sara Uribe hace aproximadamente 14 años. Desde esa experiencia, elogió el gesto que tuvo la presentadora al sentarse a dialogar y aclarar la situación.

La exparticipante aseguró que le “pareció divino” que ambas hayan hablado con calma y lograran arreglar las cosas.