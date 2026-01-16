Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Sara Uribe se disculpa con Sofía en La casa de los famosos y Angélica Jaramillo no se queda callada

Sara Uribe aclaró el malentendido y le ofreció disculpas a Sofía, lo que generó una reacción en Angelica Jaramillo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Uribe ofreció disculpas a Sofía Jaramillo tras un malentendido en La casa de los famosos
Sara Uribe aclaró la situación con Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia y Angelica reaccionó. (Fotos: Canal RCN)

Tan solo han pasado unos días desde el estreno de La casa de los famosos Colombia 3, y Sara Uribe protagonizó un momento de tensión que terminó en disculpas con Sofía Jaramillo.

Artículos relacionados

¿Por qué Sara Uribe le pidió disculpas a Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Sofía Jaramillo se acercó a Sara Uribe para hablar sobre lo ocurrido durante una conversación que sostenía con Campanita. En medio de ese diálogo, Sara intervino y, según lo revelado en la charla, le habría respondido de mala manera a Sofía.

Esta situación generó una reacción en la modelo, quien le expresó a Sara que el trato la había afectado emocionalmente e incluso la hizo llorar: “A mí no me gusta que me hablen feo”, aseguró.

Artículos relacionados

Por su parte, Sara Uribe, al escuchar las palabras de Sofía, le pidió disculpas de inmediato.

Explicó que se sintió atacada en ese momento y por eso reaccionó de esa forma. Además, reconoció que, al darse cuenta de que Sofía no tenía la intención que ella pensó, decidió ir a preguntarle directamente a Johanna Fadul.

Todo esto se dio luego de la dinámica ‘Uno de aquí’, en la que se reveló que algunos participantes habrían creado un grupo con estrategias antes de ingresar a la competencia.

Esta información llegó tanto a Sofía como a Johanna y, desde que se hizo pública, ha generado varios inconvenientes dentro de la casa.

Sara Uribe ofreció disculpas a Sofía Jaramillo tras un malentendido en La casa de los famosos
Sara Uribe aclaró la situación con Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia y Angelica reaccionó. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Angélica Jaramillo a las disculpas de Sara Uribe a Sofía en La casa de los famosos?

Angélica Jaramillo, hermana de Sofía Jaramillo, reapareció en sus redes sociales con un video en el que se refirió a las disculpas que Sara Uribe le ofreció a su hermana menor dentro de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

En su mensaje, Angélica recordó su paso por Protagonistas de Nuestra Tele, reality en el que compartió con Sara Uribe hace aproximadamente 14 años. Desde esa experiencia, elogió el gesto que tuvo la presentadora al sentarse a dialogar y aclarar la situación.

Sara Uribe ofreció disculpas a Sofía Jaramillo tras un malentendido en La casa de los famosos
Sara Uribe aclaró la situación con Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia y Angelica reaccionó. (Foto: Canal RCN)

La exparticipante aseguró que le “pareció divino” que ambas hayan hablado con calma y lograran arreglar las cosas.

Además, aprovechó el momento para invitar a sus seguidores a seguir La casa de los famosos Colombia: “hay mucha admiración y mucho cariño”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Marilyn Patiño habla sobre su postura y límites en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Marilyn Patiño afirma su postura ante Campanita en La casa de los famosos: “No soy manipulable”

Marilyn Patiño evitó hablar de los participantes en La casa de los famosos, dejando claro su postura a Campanita.

Manuela Gómez se pronuncia sobre la conformación del Team Dinamita La casa de los famosos

Manuela Gómez destapa el Team Dinamita y lanza advertencia en La casa de los famosos: “un soplón”

Manuela Gómez revela detalles del Team Dinamita boom, sus estrategias y lanza algunas advertencias.

La curiosa petición de Nicolás Arrieta antes de eliminación en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Nicolás Arrieta sorprende al pedir eliminar a un participante de La casa de los famosos: ¿A quién?

Nicolás Arrieta sorprendió al hacer una curiosa petición antes de la primera eliminación de La casa de los famosos Colombia 3.

Lo más superlike

Hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprende. Cristiano Ronaldo

Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, se volvió viral por cantar icónica canción

Con apenas 8 años, Alana sorprendió al cantar a todo pulmón una icónica canción y se convirtió en sensación en redes.

Homenaje a Yeison Jiménez genera revuelo por posible manifestación espiritual en video Yeison Jiménez

Video del homenaje a Yeison Jiménez desata teorías por presunta aparición espiritual

yeison jimenez conmueve a sus fans Yeison Jiménez

Videoclip creado por la IA relatando lo ocurrido con Yeison Jiménez se vuelve viral

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos Talento internacional

Reconocida actriz mexicana denuncia mensajes intimidantes contra sus hijos

Sanar no siempre depende de una disculpa: expertos explican por qué soltar expectativas libera emocionalmente. Salud

Esta sería la clave para sanar una ruptura, según expertos