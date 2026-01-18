Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Angélica, hermana de Sofía Jaramillo, se despachó contra Yuli Ruiz y pidió que la eliminen

Angélica Jaramillo lanzó pullas contra Yuli Ruiz luego de las palabras que ella dijo sobre su hermana en el brunch.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Angélica Jaramillo reaccionó ante las palabras de Yuli Ruiz contra Sofía.
Angélica Jaramillo entró en defensa de su hermana Sofía y arremetió contra Yuli Ruiz. Fotos: RCN

El primer brunch de la temporada 3 de La casa de los famosos Colombia ha dado mucho de qué hablar. El enfrentamiento entre Yuli Ruiz y Lorena Altamirano ha causado revuelo en redes sociales, así como el rol de líder y conductor que asumió Nicolás Arrieta.

Esta dinámica, una de las más esperadas por los fans de la casa más famosa de todas, sacó a relucir las primeras diferencias y dejó en el aire frases cargadas de polémica.

¿Cómo reaccionó Angélica Jaramillo ante lo que dijo Yuli Ruiz sobre Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia?

Yuli Ruiz afirmó que Sofía Jaramillo es “morronga”, lo que desató la furia de la hermana de la caleña, Angélica Jaramillo, quien, cabe recordar, tuvo un importante paso por Protagonistas de Novela.

Angélica le mandó varias pullas a la habitante y rechazó que haya hecho cuestionamientos contra su hermana cuando, aseguró, no la conoce bien.

Yuli Ruiz recibió fuertes críticas de la hermana de Sofía, Angélica Jaramillo.
Yuli Ruiz habló de Sofía Jaramillo en el brunch y eso molestó mucho a Angélica. Fotos: RCN

“Eliminar a como es que se llama la envidiosa que deben eliminar aaa ok Yuli es que se llama sii esa”, fue lo primero que escribió en sus redes sociales Angélica, reaccionando así minutos después de concluir el brunch.

Un internauta, no obstante, cuestionó a Angélica y señaló que “Sara le tiene la doble a su hermana ya verá”.

Pero Jaramillo no dudó en reaccionar y aprovechó para reiterar sus críticas contra Ruiz, quien fue la última participante en entrar a la competencia mediante la modalidad de votación.

Lo digo es porque habla de quien no conoce diciendo que Sofi es morronga cuando todos los que si la conocemos sabemos que ella es una persona igual con todo el mundo, no ha mostrado doble personalidad, sabemos que es tranquila y para hablar deben conocerla muy mal por la que habla sin conocerla…

Yuli Ruiz es uno de los famosos que está en riesgo de eliminación para este domingo. La empresaria deberá ir al cuarto de eliminación con Nicolás Arrieta, Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Renzo Meneses y Luisa Cortina; uno de ellos deberá decirle adiós a esta novela de la vida real.

¿Por qué discutieron Yuli Ruiz y Lorena Altamirano en el brunch de La casa de los famosos Colombia?

Yuli Ruiz protagonizó una acalorada discusión en el primer brunch de esta nueva temporada de La casa de los famosos Colombia. La celebridad se enfrentó a Lorena Altamirano y hasta se le aguaron los ojos mientras discutía con ella y a la vez le hacía un relamo a Renzo Meneses.

Renzo quiso halagar la belleza de Ruiz, pero sus palabras calaron de mala manera en ella y no dudó en reaccionar con vehemencia; incluso, después del brunch, Yuli le dejó claro que no le gustó lo que dijo, aunque el actor trató de excusarse.

Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia 2026.
Yuli Ruiz se molestó mucho con Renzo Meneses y Lorena Altamirano en el brunch. Foto | Canal RCN.

El brunch antecede la noche de nominación, un espacio donde seguramente los famosos se dirán de nuevo sus verdades, esta vez, cara a cara.

