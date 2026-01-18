Fans aseguran que el hijo menor de Yeison Jiménez será cantante tras este video: “Nuestro próximo”

En redes sociales continúan circulando videos del homenaje póstumo a Yeison Jiménez, y uno de ellos ha generado especial atención entre los seguidores del cantante.

En las imágenes, muchos fans aseguran que el hijo menor del artista podría seguir sus pasos en la música.

¿Por qué un video del hijo menor de Yeison Jiménez ha conmovido a los seguidores?

Ha pasado una semana desde el accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez y que conmocionó a todo el país. Como se sabe, en los días posteriores se llevó a cabo un homenaje póstumo para despedir al cantante de música popular.

En este evento, varios artistas del género se reunieron para rendirle tributo al caldense. Sin embargo, más allá de las presentaciones musicales, algunos momentos captados por los asistentes han sido motivo de conversación en redes sociales.

Uno de los videos que más ha conmovido a los internautas fue grabado por un seguidor que se encontraba en el homenaje.

El tierno momento del hijo menor de Yeison Jiménez en el homenaje póstumo. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes se observa al hijo menor de Yeison Jiménez cerca del ataúd de su padre, mientras juega con las flores que lo rodean.

El video fue acompañado por un mensaje que decía: “La inocencia del heredero del más grande Yeison Jiménez”, causando una ola de reacciones entre los internautas.

¿Por qué algunos fans aseguran que el hijo menor de Yeison Jiménez será como su padre?

Tras la difusión del video, varios usuarios comenzaron a comentar que el pequeño podría heredar el talento y el legado musical de su padre.

Aunque se trata solo de especulaciones por parte de los seguidores, algunos aseguran que su parecido físico es evidente e incluso comparan su forma de caminar con la de Yeison Jiménez.

“Que el bebé cuando sea grande cante como su papá”, “Nuestro próximo cantante” y “Imagínense que ese pequeño llegue a cantar como Yeison Jiménez”, fueron algunos de los comentarios.

Lo cierto es que Santiago Jiménez Restrepo, nacido en 2024, con tan solo un año y siete meses logró captar la atención de los seguidores del artista, quienes se conmovieron al ver su inocencia durante el evento de despedida a Yeison Jiménez.