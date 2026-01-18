Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
“Un antes y un después”, Yina Calderón anunció una importante decisión para su vida

Yina Calderón tomó una nueva decisión que cambiará su vida y la anunció con emoción en sus redes sociales.

Yina Calderón contó con emoción que se hará nuevos tatuajes.
Yina Calderón se hará nuevos tatuajes y lo anunció con mucha emoción. Foto: RCN

Yina Calderón compartió con sus seguidores en redes sociales una noticia que, ella misma calificó, como “un antes y un después” en su vida. La empresaria se mostró feliz por lo que pasará, pero también un poco preocupada.

¿Qué cambio anunció Yina Calderón para su vida?

Pues bien, Yina se tatuará la espalda y los glú*e*s. Confesó que tiene cierto nerviosismo, pero también está feliz, pues hacerse tatuajes es una de sus grandes pasiones.

Hoy es un día muy especial. Hoy marcó un antes, un después. Hoy tomé una decisión importante en mi vida y es el hecho de tatuarme la espalda y los glú*e*s al mismo tiempo, todo completo

Seguidamente, destacó que “a mí me encantan los tatuajes. Me encanta ese estilo alternativo. A mí me gusta”

Yina explicó que el proceso total de tatuado se hará al mismo tiempo y para completar con todo lo que quiere será necesaria la intervención de cuatro tatuadores. “Será doloroso, sí, un tatuaje duele, pero el cambio es una cosa loca”

Yina Calderón se hará nuevos tatuajes y así lo reveló.
Yina Calderón se mostró feliz por los nuevos tatuajes que se hará. Foto: RCN

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia contó que en redes sociales será el primer lugar donde mostrará el resultado, por lo que invitó a sus seguidores a no perder detalle del proceso que se hará.

Como lo ratificó en ese video, Yina Calderón es gran amante de los tatuajes. Son varios los que ya tiene, pero no se conforma y pretende generar más cambios. En este caso, adelantó que el resultado será “una cosa loca”.

Tras salir de La casa de los famosos Colombia, la empresaria y creadora de contenido ha emprendido nuevos proyectos laborales. Sigue muy conectada en redes sociales, pero tampoco deja de lado otras actividades que le han significado mayor reconocimiento.

¿Por qué Yina Calderón criticó a Lorena Altamirano en su regreso a La casa de los famosos Colombia?

Yina regresó a La casa de los famosos y no pasó desapercibida. La exparticipante generó polémica con sus palabras, pero enfiló sus señalamientos contra Lorena Altamirano, esposa del ‘Flaco’ Solórzano.

Calderón la instó a ser más participativa de la competencia y le dijo que con solo las chanclas no es suficiente para destacarse en el reality.

Sus palabras provocaron la reacción del ‘Flaco’, quien no se mostró nada contento con lo dicho por Yina y, por supuesto, defendió a su prometida.

Yina Calderón y el Flaco Solórzano en La casa de los famosos Colombia
El Flaco Solórzano reaccionó a lo que Yina Calderón dijo sobre su esposa, Lorena Altamirano. /Canal RCN

“Ella ya no tenía que intervenir, debía mantener la imparcialidad”, dijo el actor caleño, teniendo en cuenta que Yina había entrado como jueza a La casa para, supuestamente, impartir justicia entre varias demandas que habían hecho los participantes.

Cabe recordar que, días antes de iniciar La casa de los famosos Colombia, Lorena Altamirano realizó un en vivo en el que habló sobre unas chanclas que llevaría a la convivencia. En la transmisión, la actriz pidió ayuda a sus seguidores para quitarles las marcas visibles.

Altamirano ya “puso a trabajar” el team de las chanclas y creó una nueva sección en La casa de los famosos, con la que espera brillar y ganarse el afecto del público.

