Sofía Jaramillo quedó en shock tras recibir un extraño regalo de cumpleaños a los 4 años

A medida que pasan los días, las celebridades van soltando más detalles y secretos de sus vidas personales. Ese fue el caso de Sofía Jaramillo, quien recordó un traumático hecho que vivió en su infancia.

¿Por qué Sofía Jaramillo, habitante de La casa de los famosos Colombia, le tiene fobia a las culebras?

Lo ocurrido dejó muy marcada a la habitante de La casa de los famosos Colombia, aún así decidió contarlo en medio de una charla con Nicolás, Jay, Sara, Lorena y Juan Palau.

Yo creo que le tengo fobia a las culebras porque mi papá, cuando yo cumplí 4 años, de regalo de cumpleaños me llevó una serpiente

Al escuchar la revelación de Sofía, los demás habitantes se mostraron muy sorprendidos. Lorena fue de las más aterradas y dijo “¿cómo así?”.

Es único en su especie; cuando yo cumplí 4 años, el regalo, yo de niña, (mi papá) me llevó una serpiente. Por eso es que yo le tengo fobia a las serpientes

Sofía Jaramillo recibió una serpiente como regalo de cumpleaños. Foto: RCN

Jaramillo recordó que al ver al reptil ni siquiera la tocó, pues su sorpresa fue muy grande. Al final, el animal se terminó “volando” por una tubería, según contó Sofía.

La modelo expresó que nunca le preguntó a su padre por qué le dio semejante regalo, ya que apenas tenía 4 años y probablemente no era el regalo ideal para dicha edad.

¿Sofía Jaramillo, de La casa de los famosos Colombia, tuvo un romance con Nicky Jam?

Sofía Jaramillo puso en evidencia a futbolistas y cantantes al afirmar que varios de ellos, aunque están comprometidos, le han escrito buscando una oportunidad con ella. Al respecto, decidió revelar el nombre de un famoso reguettonero que se acercó e intentó cortejarla.

Según Sofía, Nicky Jam le escribía por redes sociales e intentó conquistarla, aunque ella declinó cualquier invitación, ya que para ese entonces se encontraba comprometida.

La mujer agregó que futbolistas que compiten a nivel profesional y de quienes se sabe tienen pareja también la buscaron, pero ella nunca accedió a una salida. Además, prefirió no ventilar nombres, ya que cree que es lo más correcto con las familias de dichos deportistas.

Sofía Jaramillo, antes de entrar a La casa de los famosos, ya había manifestado que su intención no era encontrar el amor en el reality. (Foto Canal RCN)

¿Sofía Jaramillo no planea tener una relación en La casa de los famosos Colombia?

Antes de entrar a La casa de los famosos, en entrevista con Buen Día Colombia de RCN, Jaramillo aclaró que no iba al reality buscando una relación y que sus objetivos eran otros. Cabe destacar que, ella misma contó que recién terminó una relación de 12 años y por ahora no planea volver a enamorarse.

Aunque no le han faltado pretendientes, por ahora, el objetivo de Jaramillo es centrarse en la competencia e ir avanzando a lo largo del reality. Su hermana Angélica ya dejó una huella importante cuando hizo parte de una edición de Protagonistas de Novela.